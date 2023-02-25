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اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للخصوبة.. السبت

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 فبراير 2023, 11:25 صباحا
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للخصوبة.. السبت
وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح يتحدث في افتتاح المؤتمر، 23 فبرير 2023 (فيسبوك)
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تختتم فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للخصوبة وعلاج تأخر الإنجاب، السبت، تحت شعار« نحو مستقبل أفضل»، برعاية وزارة الصحة، والنقابة العامة للأطباء، والجامعات الطبية.

حضر فعاليات المؤتمر، الجمعة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، ووكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات السيد سعد الدين عبدالوكيل.

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وخلال كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر، الخميس، شدد وزير الصحة على أهمية ورش العمل العلمية المصاحبة للمؤتمر، في رفع كفاءة الأطباء من خلال تعاون نخبة من الاستشاريين من داخل ليبيا وخارجها، وأطباء من مراكز وجمعيات طبية تخصصية من عدة دول، والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الناجحة في هذا المجال، حسب صفحة وزارة الصحة في «فيسبوك».

وتحدث أبوجناح عن أهمية البحث العلمي، خاصة فى استخدام الأشعة فوق الصوتية، والمناظير التشخيصية والعلاجية، في مجال تأخر الإنجاب والعقم ومعامل الأجنة، واستعراض البحوث العلمية التطبيقية، في الرفع من مستوى العناية بالصحة الإنجابية، ورفع كفاءة الأطباء في مجال معالجة تأخر الإنجاب وسبل تشخيصها وعلاجها بأحدث الوسائل العلمية.

تحديث اللوائح والتشريعات
وأشار وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات، سعد الدين عبدالوكيل، إلى ضرورة تحديث اللوائح والتشريعات المتعلقة بتأخر الإنجاب بما يتوافق مع التطور العلمي والدين، وأخلاقيات المهنة، والجانب الفني، وأشار إلى أهمية توحيد البروتوكولات العلاجية لعلاج العقم، وتنفيذ برامج تدريبية للعاملين الصحيين في هذا المجال.

ويعقد المؤتمر بمشاركة متخصصين من مركز علاج العقم طرابلس، ومركز علاج العقم التعليمي للخصوبة والمساعدة على الإنجاب بنغازي، ومركز البيضاء لعلاج العقم، ومركز الزاوية لعلاج العقم، ومركز سبها لعلاج العقم، ومركز غريان لعلاج العقم، ومركز الزنتان لعلاج العقم.

أهداف المؤتمر
ويهدف المؤتمر إلى رفع مستوى رعاية الصحة الإنجابية، ورفع كفاءة أطباء الخصوبة في علاج وتشخيص الحالات وتطوير التواصل والتعاون وتبادل المعرفة بين مراكز العقم الوطنية، والعمل على أن تكون الجمعية الليبية للخصوبة هي المرجع العلمي لتشخيص وعلاج العقم في ليبيا، حسب «وال».

وترتكز محاور المؤتمر حول العقم من وجهات النظر الإسلامية والقانونية والنفسية، والإجراءات التشخيصية والعلاجية المتقدمة في العقم، والوعي العام بالعقم والمستجدات العالمية لعلاجه، وأسباب زيادة معدلات العقم العالمية، والأسباب الرئيسية لعقم الذكور وخيارات علاجها والوقاية منها، واستخدام منظار البطن التشخيصي والعلاجي في حالات العقم ومراجعة البحوث العلمية التطبيقية في مجال علاج العقم.

وأقيمت على هامش المؤتمر ورش عمل في مستشفى الجلاء ومركز طرابلس لعلاج العقم، تضمنت تدريبات عملية على أساسيات الموجات فوق الصوتية والموجات فوق الصوتية دوبلر المتقدمة، والمناظير البطنية والرحمية، وتدريبات عملية وورشة عمل حول العقم وعلم الأجنة.

من أجواء افتتاح المؤتمر، 23 فبرير 2023 (فيسبوك)
من أجواء افتتاح المؤتمر، 23 فبرير 2023 (فيسبوك)
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