تعليمات من الدبيبة بتزويد المحطات بالوقود دون تنسيق مع شركات التوزيع

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، تعليماته لشركة البريقة لتسويق النفط «بضرورة تزويد كافة المحطات بالوقود دون الرجوع والتنسيق مع شركات التوزيع»، مشددا على أن «هذا العمل لن يقف بسبب خلافات قانونية في شركات التوزيع الخاصة واعتبار هذا الأمر أمن قومي» وفق منصة «حكومتنا».

جاء ذلك خلال ترأس الدبيبة اجتماعا موسعا عقده صباح اليوم الخميس بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، ضم كل من وكيل وزارة الداخلية رئيس لجنة متابعة توزيع الوقود بشير الأمين، وعضو مجلس إدارة مؤسسة النفط أحمد عمار، ومدير شركة البريقة إبراهيم أبوبريدعة، ورئيس مصلحة السجل التجاري محمد بن كثير، وعدد من مديري الإدارات بشركة البريقة لتسويق النفط.

- مؤسسة النفط تناقش خطة عمل مستعجلة لتزويد محطات توليد الكهرباء بالوقود

- بلدي الخمس يدعو الدبيبة لفتح الطريق بين مصراتة والبلديات المجاورة لحل أزمة نقص الوقود

- كتيبة تابعة للقيادة العامة: تنظيم توزيع الوقود في سبها

وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن وكيل وزارة الداخلية رئيس لجنة متابعة توزيع الوقود بشير الأمين، قدم خلال الاجتماع تقريراً حول أوضاع المحطات وتزويدها بالوقود من شركة البريقة، والمشاكل التي حصلت جراء إقفال عدد من المحطات بسبب الخلافات القانونية وتأثيرها على آلية التوزيع والمعالجات التي تقوم بها اللجنة.

وأضافت منصة «حكومتنا» أن الاجتماع خلُص إلى «الاتفاق على جملة من الإجراءات الإدارية القانونية التي تتضمن انسيابية توزيع الوقود ووضع ضوابط لكافة شركات التوزيع والمحطات في كافة المناطق».