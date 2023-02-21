مؤسسة النفط تناقش خطة عمل مستعجلة لتزويد محطات توليد الكهرباء بالوقود

القاهرة - بوابة الوسط

عقد مسؤولون من المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة وضع خطة عمل مستعجلة لدعم محطات توليد الكهرباء بالوقود السائل والغاز لمواجهة الذروة الصيفية بالاتفاق مع الأطراف ذات العلاقة، بحسب المؤسسة.

وحضر الاجتماع عضو مجلس إدارة المؤسسة مسعود سليمان، ومستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لشؤون الكهرباء أسامة الضراط، وعدد من مديري الإدارات بالشركة العامة للكهرباء ورئيس لجنة كبار المستهلكين بالمؤسسة ومديري الإدارات المختصة بالشركات النفطية مليتة وسرت ومختصين من شركات الحديد والصلب.

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استعدادات شركة الكهرباء للذروة الصيفية

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان إن الاجتماع تطرق إلى متابعة استعدادات الشركة العامة للكهرباء لأعمال العمرة لمحطات الكهرباء استعدادًا للذروة الصيفية والكميات التي تطلبها محطات توليد الكهرباء من الوقود السائل بالغاز بالتنسيق مع لجنة كبار المستهلكين في هذا الخصوص، وكذلك العمرة المبرمجة لمجمع مليتة خلال شهر مايو المقبل وتوفير الوقود السائل للمحطات خلال هذه الفترة.

وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط إن المشاركين في الاجتماع الذي عقد بمقرها في العاصمة طرابلس، اتفقوا على عقد عدة اجتماعات أخرى لمتابعة ما جرى عرضه في هذا الاجتماع.

اجتماع مسؤولي مؤسسة النفط وشركة الكهرباء لمناقشة خطة العمل لدعم محطات التوليد بالوقود، الثلاثاء 21 فبراير 2023. (مؤسسة النفط)

اجتماع مسؤولي مؤسسة النفط وشركة الكهرباء لمناقشة خطة العمل لدعم محطات التوليد بالوقود، الثلاثاء 21 فبراير 2023. (مؤسسة النفط)

اجتماع مسؤولي مؤسسة النفط وشركة الكهرباء لمناقشة خطة العمل لدعم محطات التوليد بالوقود، الثلاثاء 21 فبراير 2023. (مؤسسة النفط)