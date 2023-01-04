اجتماع حكومي لبحث تزويد محطات الكهرباء بالوقود والغاز الطبيعي

القاهرة - بوابة الوسط

عقد مسؤولون حكوميون، اليوم الأربعاء، اجتماعا بديوان مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس، لبحث تزويد محطات توليد الكهرباء بالوقود والغاز الطبيعي، وفق ما أعلنته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

وترأس الاجتماع مستشار الرئيس لشؤون الكهرباء والطاقات المتجددة بمجلس الوزراء أسامة الضراط، وحضور عضو من مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وعضو من مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، ورئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة، وخبراء ومختصين من ديوان مجلس الوزراء والقطاعات المعنية بمجال الطاقة.

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وقالت منصة «حكومتنا» إن المجتمعين تطرقوا خلال الاجتماع «إلى تزويدات محطات توليد الكهرباء بالوقود السائل والغاز الطبيعي، ومحطات الكهرباء الجديدة، إضافةً إلى مشاكل تزويد محطتي طبرق وأوباري بالوقود، وخط الغاز البحري مليتة - محطة غرب طرابلس، ومشاريع الطاقة البديلة والمشاكل والعراقيل التي تواجه جهاز الطاقات المتجددة».

الاجتماع الحكومي لبحث تزويد محطات الكهرباء بالوقود والغاز الطبيعي، الأربعاء 4 يناير2022. (حكومتنا)

الاجتماع الحكومي لبحث تزويد محطات الكهرباء بالوقود والغاز الطبيعي، الأربعاء 4 يناير2022. (حكومتنا)

الاجتماع الحكومي لبحث تزويد محطات الكهرباء بالوقود والغاز الطبيعي، الأربعاء 4 يناير2022. (حكومتنا)

الاجتماع الحكومي لبحث تزويد محطات الكهرباء بالوقود والغاز الطبيعي، الأربعاء 4 يناير2022. (حكومتنا)