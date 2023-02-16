بلدي الخمس يدعو الدبيبة لفتح الطريق بين مصراتة والبلديات المجاورة لحل أزمة نقص الوقود

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المجلس البلدي الخمس عقد اجتماع طارئ لمناقشة أزمة النقص الحاد للوقود في البلدية، داعيًا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إلى العمل على فتح الطريق الرابط بين بلدية مصراتة والبلديات المجاورة لإنهاء الأزمة.

وقال المجلس في بيان اليوم الخميس إن البلدية تعاني من نقص حاد في مادة الوقود والغاز نتيجة لقفل الطريق الرابط بين بلدية مصراتة والبلديات المجاورة، لافتًا إلى الضرر الكبير الواقع على من يتلقون العلاج بشكل يومي مثل مرضَى الكِلى والأورام.

وطالب البيان الدبيبة بالعمل على التواصل مع الجهة المسؤولة لفتح الطريق العام، من أجل الصالح العام.

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تواصل مع وزارة الحكم المحلي وشركة البريقة لحل الأزمة

وأوضح المجلس أنه تواصل مع وزارة الحكم المحلى أمس الأربعاء لوضع الحلول السريعة والبديلة لحلحلة الأزمة وإنهائها وذلك بالتواصل والتنسيق مع شركة البريقة لتزويد بإمدادات الوقود والغاز والعمل علي إنشاء خزانات وقود داخل البلدية مستقبلاً .

وطمأن المجلس البلدي الأهالي بأنه «حريصٌ جدًا للوقوف على هذه المشاكل وإيجاد الحلول وتقديم الخدمات للمواطنين والتواصل مع الجهات ذات العلاقة».