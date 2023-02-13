كتيبة تابعة للقيادة العامة: تنظيم توزيع الوقود في سبها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت كتيبة تابعة لقوات القيادة العامة، اليوم الإثنين، تنظيم عملية توزيع الوقود في مستودع سبها إلى المحطات في المدينة.

وأشارت الكتيبة العاشرة مشاة، في بيان، إلى «تأمين محطات الوقود والمحروقات كافة في سبها بتعليمات من القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وغرفة عمليات الجنوب» . ونوهت إلى «الضرب بيد من حديد لكل من يخالف الأوامر الصادر ويحاول خلق أي أعذار لتعطيل سير عملية تيسير الوقود والمحروقات للمواطنين».

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