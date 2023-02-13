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كتيبة تابعة للقيادة العامة: تنظيم توزيع الوقود في سبها

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 فبراير 2023, 03:13 مساء
كتيبة تابعة للقيادة العامة: تنظيم توزيع الوقود في سبها
شاحنة وقود في مستودع سبها. (أرشيفية)
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أعلنت كتيبة تابعة لقوات القيادة العامة، اليوم الإثنين، تنظيم عملية توزيع الوقود في مستودع سبها إلى المحطات في المدينة. 

وأشارت الكتيبة العاشرة مشاة، في بيان، إلى «تأمين محطات الوقود والمحروقات كافة في سبها بتعليمات من القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وغرفة عمليات الجنوب» . ونوهت إلى «الضرب بيد من حديد لكل من يخالف الأوامر الصادر ويحاول خلق أي أعذار لتعطيل سير عملية تيسير الوقود والمحروقات للمواطنين». 

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- اجتماع حكومي لبحث تزويد محطات الكهرباء بالوقود والغاز الطبيعي

أزمة الوقود في الجنوب الليبي
يشار إلى أن أزمة الوقود تفاقمت في عدة مناطق بالجنوب الليبي بعد انفراجة شهدتها المنطقة الأشهر الماضية. وتقرر في الأسبوع الماضي تشكيل لجنة متابعة جديدة للمحروقات، للتنسيق مع محطات الوقود والجهات التي يهمها الأمر. جاء ذلك خلال اجتماع موسع حضره آمر قوة عمليات الجنوب اللواء المبروك سحبان لحلحلة أزمة الوقود، والوقوف على مسبباتها.

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