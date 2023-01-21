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عون: ليبيا تستورد نحو 75% من الوقود.. ويجب استغلال النفط قبل الاضطرار للاستغناء عنه

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 يناير 2023, 03:39 مساء
عون: ليبيا تستورد نحو 75% من الوقود.. ويجب استغلال النفط قبل الاضطرار للاستغناء عنه
عون على هامش مشاركته في قمة أسبوع الاستدامة بالإمارات. (وزارة النفط والغاز)
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قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون، إن نسبة 20% إلى 25% من استهلاك ليبيا من الوقود تنتجها مصافي الزاوية وطبرق والسرير، والباقي (نحو 75%) يجري استيراده من الخارج.

وشدد عون على ضرورة «استغلال كميات النفط الخام في ليبيا قبل الاضطرار إلى بيعها بأسعار منخفضة أو زهيدة، أو ربما الاستغناء عنها بالكامل، مع الاتجاه العالمي لإقلال الإنبعاثات والوقود الأحفوري»، وذلك في تصريحات إلى قناة «الإخبارية السعودية»، على هامش مشاركته في قمة أسبوع الاستدامة بالإمارات، الأربعاء الماضي.

ملياران و600 مليون قدم.. إنتاج ليبيا من الغاز
وأوضح أن الإنتاج النفطي في ليبيا مستقر منذ يوليو الماضي عند مليون و200 ألف برميل يوميًا، والغاز الطبيعي عند مليارين و600 مليون قدم مكعب غاز؛ يجري استهلاك معظمها محليا ويجري تصدير جزء عبر الخط البحري إلى إيطاليا.

وأشار إلى سعي مؤسسة النفط إلى رفع الإنتاج إلى مليوني برميل يوميًا خلال 3 سنوات، «وهو ما يحتاج إلى مجهود وإدارة كفؤ».

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شراكات لم تنفذ مع المستثمرين الأجانب
وبشأن الاستثمارات، قال عون: «هناك هيئة لتشجيع الاستثمار والخصخصة تابعة لوزارة الاستثمار، وجرى عقد شراكات مع المستثمرين الأجانب، لكنها لم تنفذ على أرض الواقع حتى الآن، رغم أننا نحتاج إلى تكرير الوقود الذي نستهلكه».

وتابع: «نحتاج للاستثمار في مجال التكرير النفطي والبتروكيماويات.. ولدينا من 30% إلى 40% لم نستكشفها بعد وطلبنا من مؤسسة النفط بدء برنامج الاستكشاف»، مشير إلى تشجيعه الاستثمارات العربية من السعودية والإمارات وقطر وأي دولة لديها رغبة في الاستثمار بليبيا.

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