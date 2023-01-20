النفط يتجه لتسجيل ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار النفط اليوم، متجهة نحو تسجيل ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي بنسبة 3%، بدعم من التفاؤل بشأن الطلب الصيني، ورغم الزيادة غير المتوقعة للمخزونات الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس بنسبة 0.7% لتصل إلى 86.75 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم فبراير بنسبة 0.79% عند 81 دولار للبرميل، وفق وكالة «بلومبرغ».

وهناك علامات على زيادة الشراء من قبل المصافي في السوق الفعلية مع بدء الاستهلاك الصيني في الانتعاش، بعدما تخلت الصين التي تعد أكبر مستورد للخام عن سياستها الصارمة «صفر كوفيد».

- أسعار النفط تتراجع بسبب مخاوف الركود في أميركا

وقال محلل السوق لدى «ساكسو كابيتال ماركتس»، تشارو تشانانا، إن الأسعار ارتفعت مع استمرار التفاؤل بشأن الصيني، فيما تفيد التقارير بأن عبء حالات الإصابة بفيروس «كوفيد-19» في الصين قد بلغ ذروته، مما عزز التفاؤل بأن الطلب سيبدأ في التعافي بشكل أكثر استدامة.

تركيز على التفاؤل حيال نمو الطلب الصيني

وفضل المستثمرون التركيز على التفاؤل حيال نمو الطلب الصيني على النفط، خاصة بعد أن توقع «جيه بي مورغان» وصول الاستهلاك لمستوى قياسي جديد هذا العام، مع تخفيف القيود المرتبطة بالوباء.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، أن مخزونات النفط ارتفعت 8.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 يناير، ما جاء عكس التوقعات التي كانت تشير إلى هبوط 2.1 مليون برميل.

كما ارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار 3.5 مليون برميل، بينما انخفض مخزون المقطرات 1.9 مليون برميل.

وفي وقت سابق توقعت بنوك استثمار أن يصل سعر خام برنت إلى 110 دولارات للبرميل بحلول الربع الثالث من العام الجاري، تزامنا مع إعادة الصين والدول الآسيوية الأخرى فتح الاقتصاد بشكل كامل مع إلغاء القيود المرتبطة بالوباء.