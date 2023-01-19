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أسعار النفط تتراجع بسبب مخاوف الركود في أميركا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 يناير 2023, 08:17 صباحا
أسعار النفط تتراجع بسبب مخاوف الركود في أميركا
محطة نفطية شرق الولايات المتحدة، (أرشيفية: الإنترنت)
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تراجعت العقود الآجلة للنفط بنحو دولار واحد اليوم الخميس، بسبب مخاوف من الركود في الولايات المتحدة حيث تسبب التراجع الحاد في مبيعات التجزئة وإنتاج الصناعات التحويلية في تعكير توقعات الطلب، في حين أن بيانات الصناعة التي تظهر قفزة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية أثرت أيضا على الأسعار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» في آخر مرة 82 سنتا أو 1% إلى 84.16 دولار للبرميل، بعد خسائر بنحو 1% يوم الأربعاء. كما هبطت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 90 سنتا أو 1.1% إلى 78.58 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وتراجعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في ديسمبر بأكبر قدر في عام، متأثرة بانخفاض مشتريات السيارات ومجموعة من السلع الأخرى، كما انخفضت إنتاج الصناعات التحويلية مسجلا أكبر انخفاض له منذ عامين، حيث أضر ارتفاع تكاليف الاقتراض بالطلب على السلع.

ومع ذلك، قال مسؤولو مجلس الاحتياطي الفدرالي إن معدلات الفائدة يجب أن ترتفع إلى أكثر من 5% حتى مع ظهور علامات التضخم على الذروة وتباطؤ النشاط الاقتصادي.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام في البلاد ارتفعت بنحو 7.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 يناير، لكن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت بنحو 1.8 مليون برميل مقابل توقعات المحللين بزيادة قدرها 120 ألف برميل.

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