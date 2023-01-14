عون: لدينا سطوع شمسي يكفي لتصدير كميات هائلة من الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون إن ليبيا لديها من السطوع الشمسي ما يكفي لتصدير كميات هائلة من الكهرباء للدول الأخرى، وذلك خلال مشاركته عبر الفيديو في القمة العالمية بخصوص أمن الطاقة بالهند.

وشدد عون على ضرورة ألا يجري التحول إلى الطاقات النظيفة على حساب القارة الأفريقية خاصة أن «أكثر من نصف سكان القارة لم يروا الكهرباء في حياتهم ولهم الحق في الحياة الكريمة واستغلال ثرواتهم قبل التحول للطاقات النظيفة»، حسبما ذكرت الوزارة في بيان، الجمعة.

عون: مشاريع طموحة في مختلف مجالات الطاقة

وأشار الوزير عون إلى بدء مشاريع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في ليبيا، مضيفا: «لدينا مشاريع طموحة في مختلف مجالات الطاقة».

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ليبيا تسهم في حل أزمة الطاقة العالمية

وتابع: «نسعى للعمل مع الشركاء على أساس الندية والمساواة والفائدة المتبادلة، خاصة أن ديبيا تصدر معظم إنتاجها من النفط الخام وكذلك كميات من الغاز الطبيعي التي تساهم في تخفيف الأزمة العالمية».

وتوقع أن يكون مستقبل ليبيا واعدا سواء في الثروة النفطية أو الثروات الأخرى، داعيًا الدول الصديقة للاستثمار في البلاد وكذلك عودة الشركات التي لم تعد بعد أن خرجت بسبب القوة القاهرة بعد العام 2011م.