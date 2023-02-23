رئيس النيجر يكشف عن مفاوضات لإطلاق 3 شخصيات ليبية محتجزة في السجن

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

كشف رئيس النيجر محمد بازوم عن مساعٍ يقوم بها نظيره الكونغولي دينيس ساسو نغيسو لإطلاق سراح ثلاثة شخصيات رئيسية أخرى في ليبيا محتجزين في السجن.

وكان بازوم يتحدث لصحفيين في ختام زيارة استغرقت يومين للعاصمة الكونغولية برازافيل مساء أمس الأربعاء، حيث هيمنت الأزمة في ليبيا على المناقشات مع الرئيس دينيس ساسو نغيسو.

وفي إشارة إلى إطلاق رئيس جهاز الأمن الداخلي في نظام العقيد الراحل معمر القذافي، أشاد رئيس النيجر بـ«النتائج التي تحققت قبل ثلاثة أيام فقط في ليبيا حيث جرى إطلاق مسؤول أمني سابق من عهد القذافي من السجن».

رئيس الكونغو يتفاوض لإطلاق 3 شخصيات ليبيا

وكشف عن وجود ثلاث شخصيات رئيسية أخرى لم يذكر أسمائهم، لكن الرئيس ساسو نغيسو يقوم بعمل لإقناع السلطات بإطلاق هذه الشخصيات حسب بازوم، على ما نقلت وسائل إعلام نيجرية اليوم الخميس.

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وأضاف بازوم أن هذه خطوة كبيرة ستتخذ في سياق المصالحة الوطنية وبالنسبة لرئيس النيجر «لا يمكن أن يأتي حل المشكلة الليبية إلا من أفريقيا وليس من أي مكان آخر» وفق رؤيته.

عبدالله منصور يغادر ليبيا إلى النيجر

وبمجرد إطلاق عبدالله منصور من السجن توجه مباشرة إلى النيجر، حيث نزل في مطار نيامي وكان في استقباله ممثل البروتوكول الرئاسي بالبلاد، وفق ما كشفت مصادر نيجيرية لجريدة «نيجر اكتو» المحلية أمس الأربعاء.

وأضافت أن المسؤول الليبي السابق أعيد إلى النيجر بناء على طلب الأسرة، حيث شكرت قبيلة أولاد سليمان في بيان صحفي رئيس النيجر ورئيس الكونغو برازافيل الذي يرأس اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى لليبيا.