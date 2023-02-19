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«وال»: عبدالله منصور في طريقه إلى النيجر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 فبراير 2023, 10:41 مساء
«وال»: عبدالله منصور في طريقه إلى النيجر
عبدالله منصور على متن طائرة عقب خروجه من السجن، الأحد 19 فبراير 2023. (الإنترنت)
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أفادت وكالة الأنباء الليبية «وال»، مساء اليوم الأحد، بأن الطائرة التي تقل عبدالله منصور، أحد القيادات الأمنية والإعلامية في النظام السابق، تتوجه إلى النيجر.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وساطته في إطلاق عبدالله منصور، وقال إن ذلك جاء «ضمن مساعي المجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية».

- إطلاق القيادي في النظام السابق عبدالله منصور
- الدبيبة يشكر النائب العام والمدعي العسكري بعد إطلاق عبدالله منصور
- المنفي يعلن وساطته في إطلاق عبدالله منصور

كما وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، الشكر للنائب العام والمدعي العسكري على «استجابتهما للجهود المبذولة مع الأطراف للإفراج عن عبدالله منصور».

وعبدالله منصور كان قياديًا في جهاز الأمن الخارجي، وتولى منصب رئيس «الهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية»، وشركة الخدمات الإعلامية، وكان من الشخصيات القريبة من العقيد معمر القذافي، ممن يسمونهم «رجال الخيمة».

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