الدبيبة يشكر النائب العام والمدعي العسكري بعد إطلاق عبدالله منصور

القاهرة - بوابة الوسط

وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، الشكر للنائب العام والمدعي العسكري على «استجابتهما للجهود المبذولة مع الأطراف للإفراج عن عبدالله منصور».

ودعا الدبيبة، في منشور عبر منصة «حكومتنا» على «فيسبوك»، الليبيين لـ«دعم جهود المصالحة الهادفة لرفع الظلم عن الجميع وفي كل مكان بليبيا‬»، مؤكدًا أن «المواطن واحد كما هو الوطن».

- إطلاق القيادي في النظام السابق عبدالله منصور

وأطلقت السلطات الأمنية في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، عبدالله منصور، وهو أحد القيادات الأمنية والإعلامية في النظام السابق، وذلك بعد 9 سنوات قضاها في السجن.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لعبدالله منصور عقب خروجه من السجن رفقة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عادل جمعة، والسفير السابق ومبعوث رئيس مجلس النواب لدول المغرب العربي عبدالمجيد سيف النصر.

وعبدالله منصور كان قياديًا في جهاز الأمن الخارجي، وتولى منصب رئيس «الهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية»، وشركة الخدمات الإعلامية، وكان من الشخصيات القريبة من العقيد معمر القذافي، ممن يسمونهم «رجال الخيمة».