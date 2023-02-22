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رئيسا دولتين «توسطا» لإطلاق عبدالله منصور

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 فبراير 2023, 07:06 مساء
رئيسا دولتين «توسطا» لإطلاق عبدالله منصور
عبدالله منصور مصافحا وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد بعد إطلاقه. (الإنترنت)
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أكدت مصادر نيجرية رسمية، وساطة رئيسي النيجر محمد بازوم والكونغو برازافيل دينيس ساسو نغيسو، في قضية إطلاق القيادي الأمني والإعلامي في النظام السابق، عبدالله منصور، بعد حوالي 9 سنوات من سجنه.

وفور إطلاقه توجه عبدالله منصور مباشرة إلى النيجر؛ حيث كان في استقباله ممثل البروتوكول الرئاسي بالبلاد، وفق ما كشفت مصادر نيجرية لجريدة «نيجر اكتو» المحلية اليوم الأربعاء. وأضافت أن المسؤول الليبي السابق أعيد إلى النيجر بناء على طلب الأسرة؛ حيث شكرت قبيلة أولاد سليمان في بيان صحفي رئيس النيجر محمد بازوم ورئيس الكونغو برازافيل دينيس ساسو نغيسو الذي يرأس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى لليبيا.

دور قبيلة أولاد سليمان في إطلاق عبدالله منصور
وينتمي رئيس النيجر وعبدالله منصور إلى قبيلة أولاد سليمان المتمركزة في جنوب ليبيا وفي النيجر وتشاد، وهذه القبيلة هي التي طلبت من بازوم التدخل لدى طرابلس ما يؤكد وساطة هذا الأخير.

والضابط السابق عبدالله منصور يقيم في نيامي منذ إطلاقه يوم الأحد الماضي والتي عاد إليها بعدما أقام بها خلال الفترة من 2011 إلى 2014 عقب سقوط نظام معمر القذافي قبل تسليمه إلى الحكومة الليبية من قبل السلطات النيجرية، مبررة قرار التسليم بأن منصور «لم يحترم شروط لجوئه» فيها، حيث حكمت عليه محكمة ليبية بالسجن ثم برأته قبل إطلاقه.

- إطلاق القيادي في النظام السابق عبدالله منصور
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- المنفي يعلن وساطته في إطلاق عبدالله منصور
- عبدالله منصور يصل النيجر (صور)

وأثار قرار إطلاقه ردود فعل متباينة بين من يعتبره من أنصار النظام السابق ضحية لقادة ليبيا الجدد، ومن يرى أن الخطوة ستصب في تيسير المصالحة الوطنية، أما المعارضون من ضمنهم محامي أهالي ضحايا «سجن بوسليم»، فتحي تربل، فقد وصف في تصريحات لقناة «ليبيا الأحرار» إطلاق منصور وتوجهه إلى النيجر بـ«عملية تهريب» مستغربًا موافقة النائب العام.

ترحيب رسمي ليبيا بإطلاق عبدالله منصور
وأكد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، دور الأخير في إطلاقه، وقال في بيان «إنه بوساطة من رئيس المجلس الرئاسي، جرى الإفراج عن المواطن عبدالله منصور في إطار مساعي المجلس الرئاسي لتحقيق مشروع المصالحة الوطنية».

وفي السياق، قالت الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة في تغريدة لها إن «الإفراج عن المواطن الليبي عبدالله منصور تنفيذًا للحكم القضائي الصادر بحقه، هو خطوة أخرى نحو تعزيز الثقة في القضاء الوطني لتنفيذ العدالة».

كما رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، بإطلاق منصور، وغرد على «تويتر» قائلًا: «أشكر النائب العام والمدعي العسكري على استجابتهما للجهود المبذولة من كل الأطراف للإفراج عن الموقوف عبدالله منصور»، مضيفًا «أدعو كل الليبيين لدعم جهود المصالحة الهادفة لرفع الظلم عن الجميع وفي كل مكان».

عبدالله منصور مصافحا وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد بعد إطلاقه. (الإنترنت)
عبدالله منصور مصافحا وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد بعد إطلاقه. (الإنترنت)
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