المنفي يعلن وساطته في إطلاق عبدالله منصور

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، وساطته في إطلاق عبدالله منصور أحد القيادات الأمنية والإعلامية في النظام السابق.

وقال المنفي، في بيان، إن إطلاق عبدالله منصور جاء «ضمن مساعي المجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية».

- إطلاق القيادي في النظام السابق عبدالله منصور

- الدبيبة يشكر النائب العام والمدعي العسكري بعد إطلاق عبدالله منصور

وفي وقت سابق، وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، الشكر للنائب العام والمدعي العسكري على «استجابتهما للجهود المبذولة مع الأطراف للإفراج عن عبدالله منصور».

ودعا الدبيبة، في منشور عبر منصة «حكومتنا» على «فيسبوك»، الليبيين لـ«دعم جهود المصالحة الهادفة لرفع الظلم عن الجميع وفي كل مكان بليبيا‬»، مؤكدًا أن «المواطن واحد كما هو الوطن».

وعبدالله منصور كان قياديًا في جهاز الأمن الخارجي، وتولى منصب رئيس «الهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية»، وشركة الخدمات الإعلامية، وكان من الشخصيات القريبة من العقيد معمر القذافي، ممن يسمونهم «رجال الخيمة».