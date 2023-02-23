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وزراء تونسيون يناقشون مع الشهوبي دفع التعاون الاقتصادي

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الخميس 23 فبراير 2023, 04:25 مساء
وزراء تونسيون يناقشون مع الشهوبي دفع التعاون الاقتصادي
اجتماع الشهوبي مع وزراء النقل والصناعة والإسكان التونسيون، الأربعاء 22 فبراير 2023. (وزارة النقل التونسية)
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اجتمعت أربع وزارات تونسية مع وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد سالم الشهوبي، وذلك لمناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات بين البلدين.

وأفادت وزارة النقل التونسية في بيان لها مساء أمس الأربعاء، بأن الجلسة عقدت بإشراف كل من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي، ووزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، ووزير النقل ربيع المجيدي ومدير عام العالم العربي بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج عن الجانب التونسي، وعن الجانب الليبي وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي ومصطفى قدارة القائم بالأعمال بسفارة ليبيا في تونس.

تطوير الشراكة بين ليبيا وتونس
وأكد الوزراء خلال الجلسة على «أهمية تعزيز جهود كل الأطراف المعنية لمزيد تطوير الشراكة بين تونس وليبيا لما فيه مصلحة الشعبين».

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بدوره أعرب الجانب الليبي عن ارتياحه للتقدم الذي تشهده مسيرة التعاون الثنائي والعمل على مزيد الارتقاء به في مختلف المجالات، خصوصا قطاعات الطاقة والتجهيز والبنية التحتية والتبادل التجاري والنقل بما يمكن من تحقيق المصلحة المشتركة بين البلدين.

متابعة عمل اللجنة المشتركة بين ليبيا وتونس
ويوم الأحد الماضي، عقد سفير تونس بليبيا الأسعد العجيلي جلسة عمل مع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج خصصت لمتابعة عمل اللجنة المشتركة بين مركز النهوض بالصادرات التونسي ومركز تنمية الصادرات الليبي ووضع آلية للقاءات ثنائية مرتقب إقامتها خلال شهر مارس 2023.

وقرر مركز النهوض بالصادرات الحكومية في تونس إيفاد بعثة اقتصادية إلى ليبيا وعقد لقاءات مباشرة مع الفاعلين الاقتصاديين في طرابلس يومي 6 و7 مارس القادم. وستضم البعثة مجموعات من المؤسسات من بينها العاملة في مجال الصناعات الغذائية إلى جانب شركات البناء والمقاولات العامة والصحة والتعبئة والتغليف وشركات التجارة الدولية.

اجتماع الشهوبي مع وزراء النقل والصناعة والإسكان التونسيون، الأربعاء 22 فبراير 2023. (وزارة النقل التونسية)
اجتماع الشهوبي مع وزراء النقل والصناعة والإسكان التونسيون، الأربعاء 22 فبراير 2023. (وزارة النقل التونسية)
اجتماع الشهوبي مع وزراء النقل والصناعة والإسكان التونسيون، الأربعاء 22 فبراير 2023. (وزارة النقل التونسية)
اجتماع الشهوبي مع وزراء النقل والصناعة والإسكان التونسيون، الأربعاء 22 فبراير 2023. (وزارة النقل التونسية)
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