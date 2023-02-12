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افتتاح محطة ركاب ميناء الشعاب بطرابلس وتسيير أولى الرحلات لتونس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 فبراير 2023, 08:03 مساء
افتتاح محطة ركاب ميناء الشعاب بطرابلس وتسيير أولى الرحلات لتونس
جانب من مراسم افتتاح محطة ركاب ميناء الشعاب طرابلس البحري، الأحد 12 فبراير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية)
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افتتح وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الشهوبي، اليوم الأحد، محطة ركاب ميناء الشعاب طرابلس البحري، وتسيير أولى الرحلات لمدينة جرسيس التونسية.

حضر مراسم الافتتاح وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد ووكيل وزارة المواصلات ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ومدير مصلحة الموانئ ورئيس مصلحة الجمارك ورئيس الشركة الليبية للموانئ فرع طرابلس ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ ومدير إدارة العلاقات والتعاون ورئيس مكتب العلاقات والمراسم ورئيس مكتب جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب بالميناء طرابلس البحري ومدير أمن الطيران والسفن وعميد بلدية طرابلس والسفير التونسي والقنصل التونسي لدى ليبيا.

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وعقب الافتتاح جرت مراسم استقبال رسمية للحضور من قبل مدير أمن منفذ ميناء طرابلس البحري اللواء محمد الجراي ومدير عام ميناء طرابلس مصباح الحبيبي، أعقبها جولة تفقدية داخل المحطة للاطلاع على التجهيزات التشغيلية وآلية العمل لتقديم الخدمات للمسافرين.

العلاقات بين تونس وليبيا
وشهدت العلاقات بين تونس وليبيا تطورًا خلال الأشهر الماضية، على صعيد التعاون الاقتصادي وتسهيل إجراءات العبور بين البلدين، في وقت يعوّل فيه البلدان على اقتحام الأسواق الأفريقية عبر النيجر. وارتفعت المبادلات التجارية بين تونس وليبيا بنسبة 67% خلال 11 شهرًا من العام الماضي، مقارنة بزيادة 7 في المئة فقط بين العامين 2010 و2021.

وتزور بعثة اقتصادية تونسية ليبيا في مارس المقبل، ضمن برنامج خاص يبحث فرص الشراكة والتكامل بين البلدين من أجل اقتحام الأسواق الأفريقية، حيث تعقد لقاءات مباشرة مع الفاعلين الاقتصاديين الليبيين في طرابلس يومي 6 و7 مارس المقبل.

جانب من مراسم افتتاح محطة ركاب ميناء الشعاب طرابلس البحري، الأحد 12 فبراير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية)
جانب من مراسم افتتاح محطة ركاب ميناء الشعاب طرابلس البحري، الأحد 12 فبراير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية)
جانب من مراسم افتتاح محطة ركاب ميناء الشعاب طرابلس البحري، الأحد 12 فبراير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية)
جانب من مراسم افتتاح محطة ركاب ميناء الشعاب طرابلس البحري، الأحد 12 فبراير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية)
جانب من مراسم افتتاح محطة ركاب ميناء الشعاب طرابلس البحري، الأحد 12 فبراير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية)
جانب من مراسم افتتاح محطة ركاب ميناء الشعاب طرابلس البحري، الأحد 12 فبراير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية)
جانب من مراسم افتتاح محطة ركاب ميناء الشعاب طرابلس البحري، الأحد 12 فبراير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية)
جانب من مراسم افتتاح محطة ركاب ميناء الشعاب طرابلس البحري، الأحد 12 فبراير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية)
جانب من مراسم افتتاح محطة ركاب ميناء الشعاب طرابلس البحري، الأحد 12 فبراير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية)
جانب من مراسم افتتاح محطة ركاب ميناء الشعاب طرابلس البحري، الأحد 12 فبراير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية)
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