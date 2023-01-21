تونس: برنامج ترويجي للصادرات إلى ليبيا خلال أيام

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أعلنت وزارة التجارة التونسية إعتماد ميثاق عمل والإعلان رسميا عن البرنامج الوطني الترويجي في اتجاه ليبيا وإفريقيا جنوب الصحراء خلال الأيام القادمة.

وجاء ذلك خلال إعلان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية كلثوم بن رجب حرم قزاح، أمس الجمعة، عن تكوين فريق تونس للتصدير، لدى إشرافها على جلسة عمل خصصت لمتابعة مدى تقدم إحداثه بحضور ممثلين عن جميع الأطراف المتدخلة من وزارات ومنظمات مهنية.

برنامج ترويجي للصادرات إلى ليبيا

ووفق بيان لوزارة التجارة التونسية، فقد جرى التطرق إلى تحديد مهام فريق تونس للتصدير، وصياغة ميثاق العمل الذي ستلتزم به مختلف الهياكل المعنية، باعتباره وثيقة مرجعية، إضافة إلى تقديم عرض حول البرنامج الترويجي لمركز النهوض بالصادرات نحو ليبيا وأفريقيا جنوب الصحراء 2023، من خلال البحث عن فرص تصديرية جديدة والاستفادة من كل الفرص غير المستغلة للسلع التونسية، خاصة أنها ذات جودة ولها إمكانات تصديرية في الأسواق الخارجية.

وأجمع المتدخلون على أهمية هذه المبادرة وضرورة التنسيق بين كل الأطراف المتدخلة والإحاطة بالمصدرين المعنيين بالتظاهرات والعمليات الترويجية للمنتجات والخدمات التونسية بالخارج وتجنيدها لإنجاح المجهودات.

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يشار إلى أن المبادلات التجارية بين تونس وليبيا ارتفعت بنسبة 67% خلال 11 شهرا من العام الماضي، مقارنة بزيادة 7 في المئة فقط بين عامي 2010 و2021، أي أن التحسن في العلاقات الاقتصادية بين البلدين في 11 شهرا بلغ أضعاف التحسن في 11 عاما.