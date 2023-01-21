  • Alwasat News
Atwasat

تونس: برنامج ترويجي للصادرات إلى ليبيا خلال أيام

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني السبت 21 يناير 2023, 12:10 مساء
تونس: برنامج ترويجي للصادرات إلى ليبيا خلال أيام
وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية كلثوم بن رجب حرم قزاح خلال جلسة عمل، 20 يناير 2023. (وزارة التجارة التونسية)
alwasat radio

أعلنت وزارة التجارة التونسية إعتماد ميثاق عمل والإعلان رسميا عن البرنامج الوطني الترويجي في اتجاه ليبيا وإفريقيا جنوب الصحراء خلال الأيام القادمة. 

وجاء ذلك خلال إعلان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية كلثوم بن رجب حرم قزاح، أمس الجمعة، عن تكوين فريق تونس للتصدير، لدى إشرافها على جلسة عمل خصصت لمتابعة مدى تقدم إحداثه بحضور ممثلين عن جميع الأطراف المتدخلة من وزارات ومنظمات مهنية.

برنامج ترويجي للصادرات إلى ليبيا
ووفق بيان لوزارة التجارة التونسية، فقد جرى التطرق إلى تحديد مهام فريق تونس للتصدير، وصياغة ميثاق العمل الذي ستلتزم به مختلف الهياكل المعنية، باعتباره وثيقة مرجعية، إضافة إلى تقديم عرض حول البرنامج الترويجي لمركز النهوض بالصادرات نحو ليبيا وأفريقيا جنوب الصحراء 2023، من خلال البحث عن فرص تصديرية جديدة والاستفادة من كل الفرص غير المستغلة للسلع التونسية، خاصة أنها ذات جودة ولها إمكانات تصديرية في الأسواق الخارجية.

وأجمع المتدخلون على أهمية هذه المبادرة وضرورة التنسيق بين كل الأطراف المتدخلة والإحاطة بالمصدرين المعنيين بالتظاهرات والعمليات الترويجية للمنتجات والخدمات التونسية بالخارج وتجنيدها لإنجاح المجهودات.

- تضم ليبيا.. تظاهرة بين 3 دول لإحياء تجارة العبور والطريق الصحراوي 
- قافلة المساعدات الليبية تثير جدلا في بعض الأوساط التونسية
- وزيرة تونسية: نسعى لإيجاد حلول ناجعة لكل الإشكاليات مع ليبيا

يشار إلى أن المبادلات التجارية بين تونس وليبيا ارتفعت بنسبة 67% خلال 11 شهرا من العام الماضي، مقارنة بزيادة 7 في المئة فقط بين عامي 2010 و2021، أي أن التحسن في العلاقات الاقتصادية بين البلدين في 11 شهرا بلغ أضعاف التحسن في 11 عاما.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

25 يناير.. عودة الدوري الليبي مرحلة الإياب

25 يناير.. عودة الدوري الليبي مرحلة الإياب
محكمة العدل تتلقي طلب الأمم المتحدة لإبداء الرأي حول الاحتلال الإسرائيلي

محكمة العدل تتلقي طلب الأمم المتحدة لإبداء الرأي حول الاحتلال الإسرائيلي
برشلونة المتصدر يبحث عن الابتعاد بالصدارة والريال في مواجهة صعبة أمام بيلباو في الدوري الإسباني

برشلونة المتصدر يبحث عن الابتعاد بالصدارة والريال في مواجهة صعبة أمام بيلباو في ...
الدوري الإيطالي: نابولي لتعويض صدمة الكأس ويوفنتوس للاستفاقة

الدوري الإيطالي: نابولي لتعويض صدمة الكأس ويوفنتوس للاستفاقة
قرعة كأس ملك إسبانيا.. ديربي مدريد يتصدر المشهد

قرعة كأس ملك إسبانيا.. ديربي مدريد يتصدر المشهد
مصر عن تصريحات حسن نصرالله: عبثية.. تحاول استدعاء بطولات زائفة

مصر عن تصريحات حسن نصرالله: عبثية.. تحاول استدعاء بطولات زائفة
تحويل البلاستيك إلى «طوب أخضر» في مصر

تحويل البلاستيك إلى «طوب أخضر» في مصر
«وسط الخبر»: هل العلم والنشيد من قضايا المصالحة الوطنية؟

«وسط الخبر»: هل العلم والنشيد من قضايا المصالحة الوطنية؟
«نسخة إلى الرأي العام»: النفط.. ارتفاع السعر وزيادة العائد هل يستفيد الليبيون؟

«نسخة إلى الرأي العام»: النفط.. ارتفاع السعر وزيادة العائد هل يستفيد الليبيون؟
كاريكاتير حليم - الحكومة في خدمة المواطن!

كاريكاتير حليم - الحكومة في خدمة المواطن!
السعودية: لا تطبيع مع «إسرائيل» إلا بعد قيام دولة فلسطينية

السعودية: لا تطبيع مع «إسرائيل» إلا بعد قيام دولة فلسطينية
مارتينز يترقب مصيره مع «فرسان المتوسط»: أنا حزين

مارتينز يترقب مصيره مع «فرسان المتوسط»: أنا حزين
في العدد 374: ليبيا بين لعبتي السياسة والمخابرات..و«5+5» رسالة أمل

في العدد 374: ليبيا بين لعبتي السياسة والمخابرات..و«5+5» رسالة أمل
شاهد.. رونالدو يسجل هدفين في أول ظهور مع النصر السعودي

شاهد.. رونالدو يسجل هدفين في أول ظهور مع النصر السعودي
بوتين يطلع على سيارة «NEVA» الكهربائية الجديدة (فيديو)

بوتين يطلع على سيارة «NEVA» الكهربائية الجديدة (فيديو)
رئيسة وزراء نيوزيلندا تستقيل من منصبها الشهر المقبل

رئيسة وزراء نيوزيلندا تستقيل من منصبها الشهر المقبل
السفارة الأميركية تكشف عن ملفات النقاش بين حفتر والقائم بالأعمال ونائب قائد القوات الجوية الأميركية بأفريقيا

السفارة الأميركية تكشف عن ملفات النقاش بين حفتر والقائم بالأعمال ونائب قائد ...
نابولي يودع منافسات كأس إيطاليا من الـ16

نابولي يودع منافسات كأس إيطاليا من الـ16
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
لجنة الانتخابات المحلية بحكومة باشاغا تزور بلدية زلة لبحث إجراء الاستحقاق المعطل
لجنة الانتخابات المحلية بحكومة باشاغا تزور بلدية زلة لبحث إجراء ...
تقرير روسي: حفتر قد ينقل سلطاته إلى نجله صدام
تقرير روسي: حفتر قد ينقل سلطاته إلى نجله صدام
حجز 30 مركبة لا تحمل لوحات معدنية في القوارشة
حجز 30 مركبة لا تحمل لوحات معدنية في القوارشة
أصحاب المساكن المتضررة في نفق «الوعود الزائفة»
أصحاب المساكن المتضررة في نفق «الوعود الزائفة»
ارتفاع اليورو واستقرار الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية
ارتفاع اليورو واستقرار الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي يجيب
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي ......
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة...
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر الإثنين
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر ......
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين...
الحبري يكشف سبب إقالته من المصرف المركزي
الحبري يكشف سبب إقالته من المصرف المركزي...
المزيد
الدبيبة يدعو نساء ليبيا لـ«الشراسة» في طلب حقوقهن
الدبيبة يدعو نساء ليبيا لـ«الشراسة» في طلب حقوقهن...
الداخلية تعلن آخر الاستعدادات في طرابلس لمؤتمر وزارة الخارجية العرب (صور)
الداخلية تعلن آخر الاستعدادات في طرابلس لمؤتمر وزارة ......
الدبيبة: لا يمكن إجراء المصالحة بواسطة المخابرات الدولية
الدبيبة: لا يمكن إجراء المصالحة بواسطة المخابرات الدولية...
ارتفاع اليورو واستقرار الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية
ارتفاع اليورو واستقرار الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق......
أصحاب المساكن المتضررة في نفق «الوعود الزائفة»
أصحاب المساكن المتضررة في نفق «الوعود الزائفة»...
المزيد