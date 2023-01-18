وزيرة تونسية: نسعى لإيجاد حلول ناجعة لكل الإشكاليات مع ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أثنت وزيرة التجهيز والإسكان التونسية سارة الزعفراني الزنزري، على قرار حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بخصوص تسوية مستحقات عديد شركات المقاولات التونسية بعد إنجازها مشاريع في ليبيا.

وشاركت الوزيرة في افتتاح المعرض التونسي - الليبي الضخم بمدينة مصراتة لتطوير الصناعة والتجارة تحت شعار «تونس ليبيا بوابة لإفريقيا»، والذي افتتح مساء الاثنين تحت إشراف حكومة الوحدة الوطنية.

وقالت الوزيرة، في كلمة خلال الافتتاح، إن الإرادة المشتركة والقرار السياسي الذي تبنته الحكومة التونسية وحكومة الوحدة الوطنية لتذليل كل الصعوبات ورفع العراقيل كفيل بتحقيق نجاحات مشتركة تعود بالنفع على البلدين والشعبين.

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وأكدت أن الحكومة التونسية ساعية لإيجاد حلول ناجعة لعدد الإشكاليات، على غرار تسهيل الخدمات في المعابر الحدودية والإحاطة بالمستثمرين والمواطنين الليبيين بصفة عامة الذين يتنقلون إلى تونس للحصول على خدمات، ومنها الخدمات الصحية وغيرها.

توحيد الرؤى والأهداف بين تونس وليبيا

وشددت «الزنزري» على ضرورة توحيد الرؤى والأهداف بين تونس وليبيا لاستغلال الفرص المتاحة أمام التحديات المستجدة التي تفرضها السوق الإفريقية، والدخول في شراكات والمساهمة في مشاريع البنية التحتية في ليبيا.

ويشارك في هذا المعرض الذي يتواصل على مدى ثلاثة أيام أكثر من 200 شركة تونسية وليبية بهدف تعريف مختلف الفاعلين الاقتصاديين التونسيين بخصوصية منطقة مصراتة التي تمثل نقطة عبور نحو إفريقيا، وتشجيع الشركات التونسية على التمركز في المنطقة الحرة مصراتة وفتح أسواق جديدة في القارة.

جانب من افتتاح المعرض التونسي - الليبي لتطوير الصناعة والتجارة، الإثنين 16 يناير 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)