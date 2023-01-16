انطلاق المعرض الليبي التونسي لتطوير التجارة والصناعة في مصراتة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

انطلق اليوم الإثنين المعرض الليبي التونسي لتطوير التجارة والصناعة على أرض معرض مصراتة الدولي تحت شعار «ليبيا تونس - بوابة أفريقيا».

وزار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة أجنحة المعرض، وفق تسجيل مصور بثته منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.

يشارك في المعرض 200 شركة ليبية وتونسية ومديرو عدد من البنوك الليبية والتونسية في المعرض الذي يستمر يومين، وذلك لتسهيل التبادل التجاري والولوج إلى السوق الأفريقية بين البلدين.

حضر افتتاح المعرض وزيرا الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، والإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ووزيرة التجهيز والإسكان التونسية سارة الزعفراني، ومدير عام الطرق والجسور التونسي صلاح الزواري، إضافة إلى مستشارة الرئيس النيجيري للشؤون الاقتصادية.

المجلس التونسي الأفريقي

وفي تصريحات سابقة إلى «بوابة الوسط» قال رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعة والتجارة والزراعة مصراتة، فتحي الأمين، إن المعرض جاء تتويجا لتوقيع الاتفاقية المبرمة مع المجلس التونسي الأفريقي، لافتا إلى أن المعرض ترعاه حكومة الوحدة الوطنية.

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وفي نهاية ديسمبر، استضافت العاصمة طرابلس منتدى اقتصاديا تونسيا - ليبيا، عقدت على هامشه لقاءات عمل وشراكة بين أصحاب المؤسسات التونسيين والليبيين بحثا عن فرص إعادة الإعمار.