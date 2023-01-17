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حكومة الدبيبة تمد تونس بـ170 شاحنة مواد غذائية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 يناير 2023, 09:12 مساء
حكومة الدبيبة تمد تونس بـ170 شاحنة مواد غذائية
شاحنات ليبية تحمل منتجات غذائية مختلفة تمر عبر نقطة رأس جدير الحدودية مع تونس فجر يوم 17 يناير 2023 (فرانس برس)
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أرسلت حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، حوالي 100 شاحنة محملة بالسكر والزيت والدقيق والأرز إلى تونس التي تواجه نقصًا متكررًا في هذه المنتجات، وذلك كدفعة أولى من بين مساعدات إجمالية تنقلها 170 شاحنة تباعًا، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس» عن الملحق الإعلامي بالسفارة الليبية في تونس نعيم العشيبي.

منحة من حكومة الوحدة لتونس
وقال العشيبي إن هذه المؤن «تأتي كمنحة مقدمة من حكومة الوحدة الوطنية إلى الشقيقة تونس في إطار الدعم والمساندة لما يمر به الشعب التونسي من نقص حاد في السلع الأساسية للمواد الغذائية المذكورة».

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وأوضح أن 96 شاحنة وصلت صباح الثلاثاء الأراضي التونسية عبر معبر رأس جدير الحدودي، مضيفًا أنه من المتوقع وصول إجمالي 170 شاحنة إلى تونس ناقلة كل المساعدات الليبية. وتمر تونس بأزمة اقتصادية ومالية خطرة أدت خصوصًا إلى نقص مزمن في المنتجات الغذائية الأساسية.

ومعبر رأس جدير هو نقطة العبور الرئيسية بين غرب ليبيا وجنوب شرق تونس الذي يعيش سكانه إلى حد كبير من التجارة عبر الحدود، بما في ذلك التهريب. إلى جانب التجارة، تعد تونس الوجهة الأولى لسكان غرب ليبيا للرعاية الطبية.

زيارة الدبيبة إلى تونس
ويأتي إرسال هذه المساعدات بعد أقل من شهرين من زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إلى تونس نهاية نوفمبر الماضي، حين تعهد بتطوير التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، وحل ملفات عالقة.

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