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تضم ليبيا.. تظاهرة بين 3 دول لإحياء تجارة العبور والطريق الصحراوي

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الجمعة 20 يناير 2023, 03:26 مساء
تضم ليبيا.. تظاهرة بين 3 دول لإحياء تجارة العبور والطريق الصحراوي
أحد أجنحة المعرض التونسي الليبي للتجارة والصناعة بمدينة مصراتة. (أرشيفية)
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أعلن مجلس الأعمال التونسي الأفريقي الترتيب لتظاهرة مشتركة بين ليبيا وتونس والنيجر بهدف إحياء تجارة العبور والطريق الصحراوي.

وجاء الإعلان على هامش أعمال اليوم الأخير للدورة الأولى للمعرض التونسي الليبي للتجارة والصناعة بمدينة مصراتة على لسان رئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي، أنيس الجزيري الذي تحدث عن إمكانية تنظيم هذه التظاهرة بعاصمة النيجر نيامي مطلع 2024 على أقصى تقدير.

تأمين الحدود الليبية مع النيجر
وكشف الجزيري أن من أهم التحديات التي يعمل مجلس الأعمال التونسي الأفريقي لتجسيدها هو إتمام الطريق الرابط بين تمنهنت وسبها الليبيتين وأغاديز الواقعة شمال النيجر، ومن ثم تأمين الحدود الليبية مع النيجر. كما يتطلع لإرساء طريق اقتصادي يشمل الجوانب التجارية والسياحية والترفيهية، معتبرا أنه سيمكن من تحقيق نقلة نوعية لتونس وليبيا والنيجر.

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وتوقع المجلس مزيدا من تعزيز التعاون مع الشروع في العمل بقانون الصرف الجديد في تونس لتسهيل العمليات المالية خاصة مع ليبيا، مبرزا أن هذا القانون سيحقق الهدف المنشود والمتمثل في الوصول إلى تحقيق أكثر من 400 مليون دينار تونسي مبادلات تجارية بين تونس وليبيا.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، افتتح الإثنين الماضي فعاليات المعرض الليبي التونسي لتطوير التجارة والصناعة المنعقد برعاية غرفة التجارة والصناعة مصراتة، تحت شعار «ليبيا تونس ـ بوابة أفريقيا». وأكد الدبيبة أهمية هذه المعارض والملتقيات في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة التكامل التجاري والصناعي بين البلدين.

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