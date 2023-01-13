  • Alwasat News
Atwasat

200 شركة ليبية وتونسية تشارك في معرض التجارة والصناعة بمصراتة الأسبوع المقبل

مصراتة - بوابة الوسط: أحمد التومي الجمعة 13 يناير 2023, 12:00 صباحا
200 شركة ليبية وتونسية تشارك في معرض التجارة والصناعة بمصراتة الأسبوع المقبل
رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعة والتجارة والزراعة مصراتة فتحي الأمين (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قال رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعة والتجارة والزراعة مصراتة فتحي الأمين، إن 200 شركة ليبية وتونسية ستشارك في المعرض الليبي - التونسي لتطوير التجارة والصناعة، الأسبوع المقبل، خلال الفترة من 16 إلى 18 من شهر يناير الجاري، على أرض معرض مصراتة الدولي بمنطقة الرويسات.

المشاركون في المعرض الليبي - التونسي
وأضاف الأمين، في صريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أن المعرض جاء تتويجًا لتوقيع الاتفاقية المبرمة مع المجلس التونسي الأفريقي، لافتا إلى أن المعرض الذي ترعاه حكومة الوحدة الوطنية يشهد مشاركة عدد من الوزراء ووكلاء الوزرات بالحكومة، إضافة إلى حضور وزراء بالحكومة التونسية ومستشارة الرئيس النيجري للشؤون الاقتصادية، وعدد كبير من سفراء الدول الأجنبية.

- الغاوي يشدد على تعزيز مساهمة الشركات التونسية بمشروعات البنية التحتية في ليبيا
- منتدى اقتصادي «تونسي - ليبي» يبحث فرص الإعمار

ويشارك في المعرض أكثر من 200 ليبية وتونسية، بالإضافة إلى مديري عدد من البنوك الليبية والتونسية، وذلك لتسهيل التبادل التجاري والولوج إلى السوق الأفريقي بين البلدين.

«تونس ليبيا بوابة لأفريقيا».. شعار المعرض
وأعلن مجلس الأعمال التونسي - الأفريقي عن أمله للعودة إلى مستويات المبادلات التجارية المسجلة بين البلدين قبل سنة 2010. ويعقد المعرض التونسي الليبي لتطوير التجارة والصناعة بمدينة مصراتة تحت شعار «تونس ليبيا بوابة لأفريقيا»، وفق تصريح لرئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي، أنيس الجزيري.

وفي نهاية ديسمبر، استضافت العاصمة طرابلس منتدى اقتصاديًا تونسيًا - ليبيًا، عقدت على هامشه لقاءات عمل وشراكة بين أصحاب المؤسسات التونسيين والليبيين بحثًا عن فرص إعادة الإعمار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دراسة أميركية عن الربو تثير جدلا بشأن سلامة الطهو بالغاز

دراسة أميركية عن الربو تثير جدلا بشأن سلامة الطهو بالغاز
«ميتا»: المراهقون لن يتلقوا مجددا إعلانات على أساس نوعهم الاجتماعي

«ميتا»: المراهقون لن يتلقوا مجددا إعلانات على أساس نوعهم الاجتماعي
كاركاتير حليم - الساسة والقاعدة الدستورية والانتخابات

كاركاتير حليم - الساسة والقاعدة الدستورية والانتخابات
السعودي متعب الشعلان يطرح «دايم أسأل» (فيديو)

السعودي متعب الشعلان يطرح «دايم أسأل» (فيديو)
بحضور وفود من مصر وتونس.. طرابلس تستضيف اجتماع مركز الاستشعار عن بعد لدول شمال أفريقيا

بحضور وفود من مصر وتونس.. طرابلس تستضيف اجتماع مركز الاستشعار عن بعد لدول شمال ...
«ناسا» تعلن اقتراب المذنب الأخضر من الأرض

«ناسا» تعلن اقتراب المذنب الأخضر من الأرض
ماكرون: لست مضطرا لطلب الصفح عن فترة استعمار الجزائر

ماكرون: لست مضطرا لطلب الصفح عن فترة استعمار الجزائر
حبس مسؤول بمؤسسة النفط على خلفية قضية «الوقود المغشوش»

حبس مسؤول بمؤسسة النفط على خلفية قضية «الوقود المغشوش»
الروسي فيكتور بوت يرفض لقب «بارون السلاح» ويتحدث عن طبيعة خدماته مع ليبيا

الروسي فيكتور بوت يرفض لقب «بارون السلاح» ويتحدث عن طبيعة خدماته مع ليبيا
النيابة العامة: مسؤول بمصرف الجمهورية في بنغازي استولى على أموال المودعين

النيابة العامة: مسؤول بمصرف الجمهورية في بنغازي استولى على أموال المودعين
بيب غوارديولا ساخرا: لدي أفكار غبية أود تطبيقها أمام مانشستر يونايتد

بيب غوارديولا ساخرا: لدي أفكار غبية أود تطبيقها أمام مانشستر يونايتد
وزير الطاقة السعودي يكشف خطة المملكة لتصنيع الوقود النووي

وزير الطاقة السعودي يكشف خطة المملكة لتصنيع الوقود النووي
تقرير لـ«دافوس»: أزمة المعيشة تشكل أكبر خطر عالمي خلال العامين المقبلين

تقرير لـ«دافوس»: أزمة المعيشة تشكل أكبر خطر عالمي خلال العامين المقبلين
تأثير الدومينو.. انتقال فليكيس لتشيلسي يفتح الباب لـ3 صفقات

تأثير الدومينو.. انتقال فليكيس لتشيلسي يفتح الباب لـ3 صفقات
العراق × اليمن.. عمان × السعودية في «خليجي 25».. الخميس

العراق × اليمن.. عمان × السعودية في «خليجي 25».. الخميس
استقلال.. لن يتكرر (4) كلمات في الموسم الحادي والسبعين

استقلال.. لن يتكرر (4) كلمات في الموسم الحادي والسبعين
الجيش الأوكراني يعلق على إعلان «فاغنر» سيطرتها على مدينة سوليدار

الجيش الأوكراني يعلق على إعلان «فاغنر» سيطرتها على مدينة سوليدار
قلق أممي بشأن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في منطقة الساحل

قلق أممي بشأن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في منطقة الساحل
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
باتيلي في ختام الملتقى التحضيري: لا مصالحة في ليبيا بدون عدالة
باتيلي في ختام الملتقى التحضيري: لا مصالحة في ليبيا بدون عدالة
في العدد 373: خيار تجاوز «المجلسين».. وتشكيك في بيانات المصرف المركزي
في العدد 373: خيار تجاوز «المجلسين».. وتشكيك في بيانات المصرف ...
المنفي والمشري يستعرضان تطورات ملف القاعدة الدستورية
المنفي والمشري يستعرضان تطورات ملف القاعدة الدستورية
حكومة باشاغا تبحث خطة اقتصادية لتنمية الجنوب الليبي
حكومة باشاغا تبحث خطة اقتصادية لتنمية الجنوب الليبي
200 شركة ليبية وتونسية تشارك في معرض التجارة والصناعة بمصراتة الأسبوع المقبل
200 شركة ليبية وتونسية تشارك في معرض التجارة والصناعة بمصراتة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة...
«التعليم العالي» توضح البيانات اللازمة لصرف منحة الطلاب
«التعليم العالي» توضح البيانات اللازمة لصرف منحة الطلاب...
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين...
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر الإثنين
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر ......
إيقاف الدراسة لطلاب رياض الأطفال وحتى الصف الخامس في بنغازي لمدة أسبوعين
إيقاف الدراسة لطلاب رياض الأطفال وحتى الصف الخامس في بنغازي ......
المزيد
ليبيا ترحل 85 تشاديًا أنهوا عقوبة السجن
ليبيا ترحل 85 تشاديًا أنهوا عقوبة السجن...
«ذا جارديان»: رواتب السياسيين الليبيين ارتفعت بنسبة 42% خلال 2022
«ذا جارديان»: رواتب السياسيين الليبيين ارتفعت بنسبة 42% خلال......
وزارة الصحة: الإفراج عن رواتب 21275 موظفا بالقطاع
وزارة الصحة: الإفراج عن رواتب 21275 موظفا بالقطاع...
200 شركة ليبية وتونسية تشارك في معرض التجارة والصناعة بمصراتة الأسبوع المقبل
200 شركة ليبية وتونسية تشارك في معرض التجارة والصناعة ......
حكومة باشاغا تبحث خطة اقتصادية لتنمية الجنوب الليبي
حكومة باشاغا تبحث خطة اقتصادية لتنمية الجنوب الليبي...
المزيد