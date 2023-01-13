200 شركة ليبية وتونسية تشارك في معرض التجارة والصناعة بمصراتة الأسبوع المقبل

مصراتة - بوابة الوسط: أحمد التومي

قال رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعة والتجارة والزراعة مصراتة فتحي الأمين، إن 200 شركة ليبية وتونسية ستشارك في المعرض الليبي - التونسي لتطوير التجارة والصناعة، الأسبوع المقبل، خلال الفترة من 16 إلى 18 من شهر يناير الجاري، على أرض معرض مصراتة الدولي بمنطقة الرويسات.

المشاركون في المعرض الليبي - التونسي

وأضاف الأمين، في صريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أن المعرض جاء تتويجًا لتوقيع الاتفاقية المبرمة مع المجلس التونسي الأفريقي، لافتا إلى أن المعرض الذي ترعاه حكومة الوحدة الوطنية يشهد مشاركة عدد من الوزراء ووكلاء الوزرات بالحكومة، إضافة إلى حضور وزراء بالحكومة التونسية ومستشارة الرئيس النيجري للشؤون الاقتصادية، وعدد كبير من سفراء الدول الأجنبية.

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ويشارك في المعرض أكثر من 200 ليبية وتونسية، بالإضافة إلى مديري عدد من البنوك الليبية والتونسية، وذلك لتسهيل التبادل التجاري والولوج إلى السوق الأفريقي بين البلدين.

«تونس ليبيا بوابة لأفريقيا».. شعار المعرض

وأعلن مجلس الأعمال التونسي - الأفريقي عن أمله للعودة إلى مستويات المبادلات التجارية المسجلة بين البلدين قبل سنة 2010. ويعقد المعرض التونسي الليبي لتطوير التجارة والصناعة بمدينة مصراتة تحت شعار «تونس ليبيا بوابة لأفريقيا»، وفق تصريح لرئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي، أنيس الجزيري.

وفي نهاية ديسمبر، استضافت العاصمة طرابلس منتدى اقتصاديًا تونسيًا - ليبيًا، عقدت على هامشه لقاءات عمل وشراكة بين أصحاب المؤسسات التونسيين والليبيين بحثًا عن فرص إعادة الإعمار.