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الغاوي يشدد على تعزيز مساهمة الشركات التونسية بمشروعات البنية التحتية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 ديسمبر 2022, 05:55 مساء
الغاوي يشدد على تعزيز مساهمة الشركات التونسية بمشروعات البنية التحتية في ليبيا
اجتماع الغاوي مع وفد رجال الأعمال التونسيين، الخميس 29 ديسمبر 2022. (وزارة الإكان والتعمير)
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شدد وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أبوبكر الغاوي، على ضرورة العمل على تعزيز مساهمة مكاتب الدراسات والمقاولات التونسية بمشروعات البنية التحتية في ليبيا، مجددا التأكيد على عمق ومتانة العلاقات الليبية التونسية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الغاوي بمقر ديوان وزارة الإسكان والتعمير في العاصمة طرابلس، اليوم الخميس، مع الوفد رفيع المستوى من رجال الأعمال التونسيين الذي يزور ليبيا هذه الأسبوع، بحضور السفير التونسي لدى ليبيا الأسعد العجيلي.

أعضاء وفد رجال الأعمال التونسي
ويضم الوفد التونسي كلا من رئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ورئيس الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية، ورئيس الغرفة التونسية - الليبية عن الجانب التونسي وعدد من رجال الأعمال التونسيين.

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كما حضر الاجتماع من الجانبين كل من وكيل الوزارة للشؤون الفنية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، ومدراء شركة الأشغال العامة طرابلس والزاوية ومصراتة.

محاور اجتماع الغاوي مع رجال الأعمال التونسيين
وافتتح الغاوي الاجتماع مرحبا بالوفد التونسي، مؤكداً عمق ومتانة العلاقات الليبية - التونسية، وتحدث كذلك عن التجربة السابقة في التنفيذ المشترك بين الجانبين الليبي والتونسي، ومبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بشأن تعزيز التعاون والعمل مع الشركات التونسية والتعاون والانفتاح بين الجانبين.

وقالت وزارة الإسكان والمرافق عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع خصص لمناقشة المشروعات المتوقفة والمتعاقد عليها مع الشركات التونسية وآلية العمل على تفعيلها وتعزيز العمل المشترك وآليات التعاون الثنائي بين ليبيا وتونس في مجال التجهيز والإسكان والتعمير وتعزيز الشراكة من خلال مساهمة تونس في إنجاز مشروعات البنية التحتية في ليبيا في ظل تواجد العديد من المؤسسات التونسية ومساهمتها في إنجاز العديد من المشروعات التنموية بليبيا.

وأضافت الوزارة أن الغاوي جدد في ختام الاجتماع التأكيد على أهمية ومتانة العلاقات الليبية - التونسية، مشددا على «ضرورة تطويرها والدفع بالتعاون المشترك في المرحلة القادمة وتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تعزيز مساهمة مكاتب الدراسات والمقاولات التونسية في مشاريع البنية التحتية بليبيا مع مواصلة التنسيق المشترك لدعم الاستثمار والتنمية في مختلف القطاعات الاستراتيجية خدمة لمصلحة البلدين الشقيقين».

اجتماع الغاوي مع وفد رجال الأعمال التونسيين، الخميس 29 ديسمبر 2022. (وزارة الإكان والتعمير)
اجتماع الغاوي مع وفد رجال الأعمال التونسيين، الخميس 29 ديسمبر 2022. (وزارة الإكان والتعمير)
اجتماع الغاوي مع وفد رجال الأعمال التونسيين، الخميس 29 ديسمبر 2022. (وزارة الإكان والتعمير)
اجتماع الغاوي مع وفد رجال الأعمال التونسيين، الخميس 29 ديسمبر 2022. (وزارة الإكان والتعمير)
اجتماع الغاوي مع وفد رجال الأعمال التونسيين، الخميس 29 ديسمبر 2022. (وزارة الإكان والتعمير)
اجتماع الغاوي مع وفد رجال الأعمال التونسيين، الخميس 29 ديسمبر 2022. (وزارة الإكان والتعمير)
اجتماع الغاوي مع وفد رجال الأعمال التونسيين، الخميس 29 ديسمبر 2022. (وزارة الإكان والتعمير)
اجتماع الغاوي مع وفد رجال الأعمال التونسيين، الخميس 29 ديسمبر 2022. (وزارة الإكان والتعمير)
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