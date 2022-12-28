«مواصلات حكومة الدبيبة» تدعو الشركات التونسية للمشاركة في مجال البنية التحتية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

قال وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد سالم الشهوبي، إن المجال مفتوح أمام الشركات التونسية للعمل والاستثمار في ليبيا.

جاء ذلك خلال استقبال الشهوبي، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة وفد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الذي يزور ليبيا برئاسة سمير ماجول، وبحضور رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي محمد الرعيض، وسفير تونس لدى ليبيا وأسعد العجيلي، وفق بيان للاتحاد التونسي للصناعة.

وأبلغ الشهوبي الوفد التونسي عزم حكومة الوحدة «تحقيق تكامل اقتصادي حقيقي ومعالجة كل العقبات أمام التعاون الثنائي»، مشيدًا بخبرة المؤسسات التونسية في مجال الطرقات والبناء والأشغال العامة، قائلاً إن المجال مفتوح أمامها للعمل والاستثمار في ليبيا، مستعرضًا في الوقت نفسه خطة ليبيا في مجال البنية التحتية والطرقات التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة المواصلات، كما أشار الوزير إلى أهمية تكثيف وتحسين خدمات النقل الجوي والبحري والبري.

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ماجول: هناك فرصة للتوجه معًا نحو أفريقيا

من جهته، أشار ماجول إلى أن هناك فرصًا حقيقية للعمل المشترك بين تونس وليبيا، وكذلك في التوجه معًا نحو أفريقيا، مؤكدًا عزم القطاع الخاص في البلدين على استثمار هذه الفرص والمساهمة في تحسين البنية التحتية والتجهيزات الأساسية في البلدين، بالاعتماد على ما يتوافر لديهما من خبرة وطاقات بشرية ذات كفاءة، كما تحدث رئيس الاتحاد على ضرورة توحيد الجهود لتحقيق الأمن الغذائي والصحي والطاقة.

وأكد المشاركون في الاجتماع، من المؤسسات المعنية بقطاع البناء والأشغال العامة، حرصهم على المساهمة في مختلف المشاريع المبرمجة في ليبيا، داعين إلى توفير الشروط الضرورية حتى يتم إنجاز هذه المشاريع في أحسن الظروف والمواصفات المطلوبة.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، أحصى خلال زيارته لتونس، نشاط 56 شركة تونسية تعمل في مجال المقاولات في ليبيا، وهو ما يتيح لها الفرصة للمساهمة في بناء الطرق والجسور والمدارس والبنية التحتية في ليبيا، وفق قوله.