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الحويج: ليبيا تتطلع لتنفيذ استراتيجية مشتركة للأمن الغذائي والدوائي مع تونس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 ديسمبر 2022, 12:27 صباحا
الحويج: ليبيا تتطلع لتنفيذ استراتيجية مشتركة للأمن الغذائي والدوائي مع تونس
وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة يلتقي عددًا من أصحاب الأعمال التونسيين، الإثنين 26 ديسمبر 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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قال وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، إن ليبيا تتطلع إلى تعزيز العلاقات مع تونس بمختلف المجالات وتنفيذ استراتيجية مشتركة للأمن الغذائي والدوائي في كلا البلدين.

الحويج يبحث تذليل المشكلات أمام الشركات التونسية في ليبيا
جاء ذلك خلال استقباله، الإثنين، عددًا من أصحاب الأعمال والشركات التونسية بديوان الوزارة؛ للاطلاع على المشاكل والعراقيل التي تواجههم في ليبيا، وسبل حلحلتها، حيث ضم الاجتماع رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة وسفير تونس لدى ليبيا، ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية التونسي، ورئيس الغرفة الليبية التونسية.

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مناقشة تسهيل إجراءات تسجيل الشركات التونسية في ليبيا
وناقش اللقاء، بحضور مديري إدارة الشركات ومكتب العلامات التجارية بالوزارة والملحق التجاري بالسفارة التونسية، آلية تعزيز التعاون التجاري بين القطاع الخاص في البلدين، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات والوكالات التجارية التونسية، وأهمية تسجيل العلامات التجارية الخاصة بالشركات والأنشطة التجارية التونسية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة في ليبيا.

إعداد مقترحات للتعاون بقطاعات المواصلات والإسكان والعمل والطاقة والكهرباء
ودعا الحويج الاتحاد العام للغرف إلى تنظيم اجتماعات ولقاءات مع الوزارات والهيئات المعنية بقطاعات المواصلات والإسكان والعمل والطاقة والكهرباء، إضافة إلى صندوق الإنماء تضمّ أصحاب الأعمال من البلدين، وإعداد التوصيات والمقترحات حتى يجرى عرضها باجتماع اللجنة العليا الليبية التونسية المشتركة خلال الفترة المقبلة برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة التونسية نجلاء بودن.

وأكد الحاضرون ضرورة البدء بالبرنامج التنفيذي للاتفاقيات التجارية المبرمة بين البلدين؛ لتسهيل معاملات الشركات والتنقل والإقامة لأصحاب الأعمال وانسياب السلع والخدمات عبر المنافذ، والعمل على تحريك عجلة الاستثمار بقطاعات الطاقة والنفط والإسكان والمواصلات.

منتدى اقتصادي تونسي - ليبي
وتستضيف العاصمة طرابلس، الأربعاء المقبل، منتدى اقتصاديا تونسيا - ليبيا، تعقد على هامشه لقاءات عمل وشراكة بين أصحاب المؤسسات التونسيين والليبيين بحثًا عن فرص إعادة الإعمار.

وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة يلتقي عددًا من أصحاب الأعمال التونسيين، الإثنين 26 ديسمبر 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة يلتقي عددًا من أصحاب الأعمال التونسيين، الإثنين 26 ديسمبر 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة يلتقي عددًا من أصحاب الأعمال التونسيين، الإثنين 26 ديسمبر 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة يلتقي عددًا من أصحاب الأعمال التونسيين، الإثنين 26 ديسمبر 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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