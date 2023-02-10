اتفاقية تعاون بين بريد ليبيا ونظيره التونسي

القاهرة - بوابة الوسط

سيتولى البريد التونسي تأمين معالجة وترحيل مراسلات البريد الدولي الموجهة من وإلى بريد ليبيا، وفق اتفاقية تعاون في مجال الخدمات البريدية.

ووقع رئيس مجلس إدارة شركة «بريد ليبيا» سامي الغزيوي، والمدير العام للبريد التونسي سامي المكي، على هذه الاتفاقية مساء الخميس، بالمقر الاجتماعي للديوان الوطني للبريد بتونس بهدف «تدعيم التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال الخدمات البريدية».

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وأفاد بيان لبريد تونس أن الاتفاقية «تهدف إلى مزيد تطوير التعاون الثنائي المشترك بين المؤسستين في مجال الخدمات البريدية». كما تشمل أيضا تدعيم مجالات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين المؤسستين في مجال الخدمات البريدية.

واتفقت المؤسستان كذلك على تدعيم مجالات التعاون بينهما لتشمل الخدمات المالية والرقمية واللوجستية وكذلك الجانب المتعلق بالموارد البشرية من خلال تنظيم دورات تكوينية لموظفي بريد ليبيا بمركز التدريب البريدي، إضافة إلى تطوير التكوين البريدي عن بعد.