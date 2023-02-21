بلدية سرت تطلب الإسراع في تفعيل السلخانة المركزية قبل رمضان

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

بحث عميد بلدية سرت مختار المعداني، ضرورة الإسراع في تفعيل السلخانة المركزية بسرت قبل شهر رمضان، خلال اجتماعه مع عدد من المسؤولين التنفيذيين بالبلدية.



مقر مناسب لمكتب هيئة السلامة الوطنية سرت

ناقش اللقاء، ملف تخصيص عدد من المقرات الإدارية، بالتنسيق مع أملاك الدولة، كما تناول سبل البحث عن مقر مناسب لمكتب هيئة السلامة الوطنية سرت.

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حضر اللقاء مدير مكتب مصلحة أملاك الدولة سرت فضيل الصداعي، ومدير مكتب هيئة السلامة الوطنية سرت عميد ساسي محمد، ورئيس جهاز الحرس البلدي سرت عميد جمعة أمبية، ومدير إدارة شركة خدمات النظافة سرت عبدالسلام الحويلي، ومدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية سرت.