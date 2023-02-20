مصارف سرت تتسلم الدفعة الأولى من بدل الإيجار لأصحاب المنازل المتضررة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

قال مصدر مسؤول في اللجنة المشرفة على ملف تعويضات أصحاب المنازل المتضررة في سرت إن المصارف العاملة في المدينة تسلمت اليوم الإثنين الدفعة الأولى من بدل الإيجار المخصص لهم، وأكد لـ«بوابة الوسط» أن بقية القوائم التي تشمل أسماء المستهدفين ستحول إلى المصارف تباعًا خلال الأسبوع الجاري والمقبل.

وطالب عضو مجلس النواب عن سرت زايد هدية خلال اجتماعه مع عدد من المسؤولين المعنيين بملف التعويضات بتسريع صرف بدل الإيجار لأصحاب المنازل المتضررة الذين طال انتظارهم لهذه المنحة.

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وعقد النائب هدية اليوم اجتماعًا مع مدير فرع الرقابة الإدارية في سرت محمد دياب، بحضور مدير عام صندوق إعمار سرت المهندس إمراجع ميلاد، واللجنة المشكلة من الرقابة الإدارية للإشراف على التدقيق في القوائم الخاصة بالمستفيدين من التعويضات.

وبحث مع المسؤولين في سرت مراجعة وتدقيق قوائم المستهدفين ببدل الإيجار المخصص من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لأصحاب المساكن المدمرة والمتضررة وغير الصالحة للسكن والبالغ عددهم قرابة 1935 عائلة بقيمة تسعة آلاف دينار كبدل إيجار لكل منزل عائلة.