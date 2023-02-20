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برنامج أممي يقدم 5 مولدات كهرباء لمركز صحي وشركة المياه في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الإثنين 20 فبراير 2023, 05:22 مساء
برنامج أممي يقدم 5 مولدات كهرباء لمركز صحي وشركة المياه في سرت
المولدات المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على متن شاحنة لدى وصولها إلى سرت، الأحد 19 فبراير 2023. (بلدية سرت)
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قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خمس مولدات حديثة للكهرباء لدعم مركز علاج الأورام وشركة المياه والصرف الصحي في بلدية سرت، في إطار الدعم الدولي للأجهزة والجهات الخدمية العاملة في المدينة بالتنسيق مع المجلس البلدي.

وقال منسق مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سرت القذافي البطي لـ«بوابة الوسط» اليوم الإثنين، عن تسليم المولّدات الكهربائية الحديثة «جرى بحضور عميد البلدية مختار المعداني ومدير عام مركز سرت لعلاج الأورام الدكتور خليفة محمد عبدالفتاح ومدير مكتب خدمات شركة المياه والصرف الصحي ناصر درياق».

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وكشف البطي أن المولدات الكهربائية من نوع «كارير» ذات الصناعة الأميركية بقدرة 350 كيلو فولت أمبير، مشيرًا إلى تخصيص إثنين منها لصالح مركز علاج الأورام، وثلاثة لشركة المياه والصرف الصحي.

وتسلمت بلدية سرت أمس الأحد شاحنة حديثة مجهزة مخصصة لتنظيف الشوارع والطرق من نوع «أفيكو» مقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

عميد سرت وممثل البرنامج الإنمائي خلال التوقيع على استلام المولدات، الأحد 19 فبراير 2023. (الإنترنت)
عميد سرت وممثل البرنامج الإنمائي خلال التوقيع على استلام المولدات، الأحد 19 فبراير 2023. (الإنترنت)
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