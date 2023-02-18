بريطانيا تشدد على أهمية التسوية السياسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

شددت بريطانيا على الحاجة إلى تسوية من جميع الفاعلين لدفع العملية السياسية وتحقيق إمكانات ليبيا، وذلك في تغريدة لمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة 17 فبراير.

وقالت السفارة البريطانية عبر حسابها على «تويتر» إن المملكة المتحدة تدعم الجهود المبذولة لبناء مستقبل لليبيا يحقق السلام والاستقرار الدائمين لجميع الشعب الليبي.

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وتحلّ الذكرى الثانية عشرة لثورة 17 فبراير وسط استمرار حالة الجمود السياسي، والانقسام الحكومي، منذ تعذر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، في وقتٍ تعوّل فيه بعض الأطراف الدولية على إجراء هذا الاستحقاق خلال العام الجاري.