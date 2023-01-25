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سفيرة بريطانيا تدعو إلى توسيع المحادثات بين «النواب» و«الدولة»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 يناير 2023, 12:15 مساء
سفيرة بريطانيا تدعو إلى توسيع المحادثات بين «النواب» و«الدولة»
السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هوريندال، (أرشيفية: وزارة الخارجية والتنمية البريطانية)
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دعت سفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارولين هورندال إلى توسيع نطاق المحادثات الراهنة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بضم الكثير من الأطياف السياسية إليها «لضمان نجاحها، مع التركيز على العقبات السياسية والقانونية».

وانتقدت في حديثها مع جريدة «الشرق الأوسط» اللندنية، اليوم الأربعاء، قادة ليبيا قائلة إنهم «خذلوا بلدهم»، واستطردت: «أود أن أرى إجراء حقيقيا يُظهر أنهم مستعدون لوضع مصلحة ليبيا أولا، بدلا من حماية مصالحهم... المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، خلال الاحتفال بعيد استقلال ليبيا، دعاهم بالمثل لإعطاء الأولوية لاحتياجات الوطن».

واستدركت السفيرة البريطانية: «أريد أيضا أن أتّبع نهجا إيجابيا، وهو تشجيع جميع الأفراد والجماعات على رؤية أن لديهم جميعا شيئا ما يكسبونه من خلال الانخراط السلمي في عملية حوار سياسي، من خلال محادثاتي مع الليبيين من جميع الأعمار والخلفيات بجميع أنحاء البلاد، أعتقد أنه من الواضح أن هذا ما يريدون رؤيته»، مشددة على أن قيام المجتمع الدولي بما في وسعه لدعم ليبيا أكثر استقرارا وسلاما «لا يزيل مسؤوليات قادة ليبيا عن مواجهة تحديات البلاد، واستعادة سيادتها».

تشكيل حكومة جديدة لن يحل المشكلات
ورأت السفيرة البريطانية في حديث إلى «الشرق الأوسط» أنه «من المهم معالجة القضايا الأساسية التي تعرقل التقدم حاليا؛ وذلك من خلال الإجابة عن بعض الأسئلة المتعلقة بمدى التزام جميع الأطراف بقبول نتائج الانتخابات (المنتظرة) بمجرد إجرائها؛ وكيفية توزيع الموارد واستخدامها، إلى جانب حدود سلطة المؤسسات المعنية بعد الانتخابات».

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وحول مسألة إزاحة حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لإيجاد «حكومة جديدة في ليبيا للإشراف على إجراء الانتخابات»، علقت السفيرة: «من غير المرجح أن يحل هذه المشكلات أي تغيير في أي منصب الآن»، مقترحة إيجاد «حل وسط من جميع الأطراف، مع التركيز على مستقبل ليبيا، وليس حاضرها فقط».

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