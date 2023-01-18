شاهد في «وسط الخبر»: «انتخابات نوفمبر».. حقيقة أم خيال؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الثلاثاء، الضوء على نتائج اجتماعات القاهرة بين رئيسي مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والتي جاءت على لسان الأول، ومن بينها الإشارة إلى إمكانية إجراء الانتخابات في نوفمبر المقبل أو قبله.

وتحدث صالح في مقابلة تلفزيونية جرى بثها مساء الإثنين عن المناقشات التي أجريت بشأن القاعدة الدستورية والسلطة التنفيذية والمناصب السيادية، محددًا نقطتين فقط مسار الخلاف الحالي وهما ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية، في حين كشف عن تشكيل لجنة مرتقبة من مجلسي النواب والدولة والمجلس الرئاسي والمصرف المركزي تشرف على توزيع الثروة.

وفيما وصفه البعض بإعادة ترتيب التحالفات، فإن عقيلة أشار إلى أن هناك شبه التقاء على إعادة النظر في الحكومة وتشكيل حكومة جديدة محايدة للإشراف على الانتخابات، وهي الخطوة التي جاءت بعد زيارة مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز.

وفتح البرنامج نقاشًا حول هذه التطورات مع كل من: الكاتب والمحلل السياسي إسلام الحاجي، والمتابع للشأن العام عبدالعظيم البشتي.

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