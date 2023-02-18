بالصور.. القطراني في المرج للوقوف على آخر مستجدات الهزات الأرضية

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب رئيس لجنة الأزمة في المنطقة الشرقية، علي القطراني، زيارة إلى مدينة المرج، للوقوف على آخر المستجدات بخصوص الهزات الأرضية بالمدينة.



وذكر مراسل قناة الوسط «wtv» أن الزيارة تأتي أيضا لمتابعة البدء الفعلي في دعم مستشفى المرج والمراكز الصحية بالمدينة. ويرافق القطراني خلال الزيارة وزير الصحة بحكومة باشاغا عثمان عبدالجليل، ورئيس الرقابة عبدالسلام الحاسي.

وقالت مؤسسة «رؤية» الليبية لعلوم الفضاء وتطبيقاته، إن الهزات الزلزالية التي شعر بها سكان في مدينة المرج القديمة «لم تسجلها أي محطات خاصة برصد الزلازل»، مشيرة إلى ورود تقارير إلى المؤسسة «عن شهادات السكان وأهالي مدينة المرج، بحدوث 4 هزات في الفترة الصباحية». وذكر رئيس المؤسسة عطية الحصادي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، ليل الجمعة، أن «مدينة المرج عالميا تقع جنوب خط النار الذي يفصل بين اللوح الأفريقي والأورواسي بحوض المتوسط، حسب قسم الجيولوجيا بالمؤسسة».

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4 هزات أرضية في المرج

وحسب إذاعة المرج المحلية، فقد تعرضت مدينة المرج القديم لـ«أربع هزات أرضية منذ الأربعاء الماضي أقواها حدثت أمس الجمعة الساعة 10:34 صباحا بتوقيت ليبيا» وشكلت السلطات في طرابلس وبنغازي غرفتي طوارئ مختصتين بالمدينة لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهتها.

ووفق مصادر إلى «بوابة الوسط»، فقد جرى التنسيق بين هيئة السلامة الوطنية وجهاز طب الدعم والطوارئ، وجهاز خدمات الإسعاف والطوارئ، وجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، وجهاز الإمداد الطبي، لوضع الترتيبات اللازمة للمحافظة على أرواح وممتلكات المواطنين وأخذ الحيطة والتأهب لأي هزات أخرى.

من زيارة القطراني وعثمان عبدالجليل إلى المرج، 18 فبراير 2023. (بوابة الوسط)

من زيارة القطراني وعثمان عبدالجليل إلى المرج، 18 فبراير 2023. (بوابة الوسط)

من زيارة القطراني وعثمان عبدالجليل إلى المرج، 18 فبراير 2023. (بوابة الوسط)

من زيارة القطراني وعثمان عبدالجليل إلى المرج، 18 فبراير 2023. (بوابة الوسط)

من زيارة القطراني وعثمان عبدالجليل إلى المرج، 18 فبراير 2023. (بوابة الوسط)

من زيارة القطراني وعثمان عبدالجليل إلى المرج، 18 فبراير 2023. (بوابة الوسط)