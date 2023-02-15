غرفة طوارئ بلدية المرج تعقد اجتماعها الأول

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت اللجنة المشكّلة لغرفة طوارئ بلدية المرج، اليوم الأربعاء، اجتماعها الأول برئاسة وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التنمية المحلية محمد صالح الدرسي، وبحضور أعضاء اللجنة كل من مدير عام مركز طب الطوارئ والدعم، رئيس جهاز الدعم والطوارئ وتطوير الخدمات العلاجية، مدير عام جهاز خدمات الإسعاف والطوارئ، ومدير عام جهاز الإمداد الطبي.

وتشكلت غرفة طوارئ بلدية المرج بتكليف من وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوحدة الوطنية الموقتة بدرالدين التومي بناء على تعليمات رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة الصادرة بالخصوص يوم الإثنين.

وقالت وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع خُصص لدراسة مدى استعداد بلدية المرج لمواجهة خطر حدوث هزات أرضية أخرى بالبلدية واحتياجات البلدية وتجهيزها بكافة الإمكانيات والإمدادات الطبية؛ استعدادًا لحدوث أي هزات أرضية أقوى.

- هزة أرضية في المرج

- الدبيبة يكلف بتشكيل غرفة طوارئ ببلدية المرج تحسبا لحدوث هزات أرضية

وأكد وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التنمية المحلية خلال الاجتماع أن كل هذه الإجراءات تأتي فقط في إطار أخذ الحيطة والحذر لمواجهة حدوث أي طارئ، وفق الوزارة.

هزة أرضية في المرج

وتعرضت المرج إلى هزة أرضية في الثامنة و12 دقيقة صباح اليوم، شعر بها معظم سكان المدينة الواقعة شرق ليبيا. وقالت إذاعة المرج المحلية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الهزة اليوم لا تختلف عن سابقتها، بل أقوى منها «وأيقظت الكثيرين من نومهم».

هزات أرضية في المدينة

ويوم الأحد الماضي، أعلن عميد بلدية المرج وليد صلهوب، تعرض المدينة إلى هزات أرضية لم ينتج عنها أي أضرار، لكنه حذر من نقص الخدمات ومستلزمات الطوارئ والأمن والسلامة وضعف البنية التحتية.

ودعا صلهوب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ووزير الحكم المحلي، إلى تجهيز غرفة طوارئ خاصة بالبلدية، بجميع الإمكانيات والإمدادات الطبية اللازمة، استعدادًا لحدوث أي طارئ.

الدبيبة يشكّل غرفة طوارئ بالمرج

واستجاب الدبيبة لطلب عميد البلدية، حيث كلف وزارة الحكم المحلي بتشكيل غرفة طوارئ في المرج، استعدادًا لأي حوادث طارئة بعد حدوث الهزات.

وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التنمية المحلية محمد صالح الدرسي. (وزارة الحكم المحلي)