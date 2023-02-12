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الدبيبة يكلف بتشكيل غرفة طوارئ ببلدية المرج تحسبا لحدوث هزات أرضية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 فبراير 2023, 11:49 مساء
الدبيبة يكلف بتشكيل غرفة طوارئ ببلدية المرج تحسبا لحدوث هزات أرضية
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة. (أرشيفية: الإنترنت)
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أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، تعليماته لوزارة الحكم المحلي بتشكيل غرفة طوارئ ببلدية المرج؛ استعدادًا لأي حوادث طارئة بعد حدوث هزات أرضية بالبلدية، بناءً على كتاب عميد البلدية.

ووجه الدبيبة بتجهيز غرفة الطوارئ بالتنسيق مع هيئة السلامة الوطنية وجهاز طب الدعم والطوارئ، وجهاز خدمات الإسعاف والطوارئ، وجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، وجهاز الإمداد الطبي.

- هزة أرضية مساء الإثنين قُبالة ساحل درنة والسكان لا يشعرون بها

هزات أرضية في مدينة المرج
وفي وقت سابق اليوم الأحد، دعا عميد بلدية المرج وليد صلهوب، رئيس الحكومة الوحدة الوطنية ووزير الحكم المحلي، لتجهيز غرفة طوارئ خاصة بالبلدية، بجميع الإمكانيات والإمدادات الطبية اللازمة استعدادًا لحدوث أي طارئ.

وقال صلهوب، في خطابه، إن مدينة المرج تعرضت لهزات أرضية خفيفة خلال اليومين السابقين، والتي لم ينتج عنها أي أضرار، لكن البلدية تعاني من نقص في كل الخدمات والبنية التحتية واحتياجات الطوارئ والأمن والسلامة.

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