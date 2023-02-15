  • Alwasat News
Atwasat

هزة أرضية في المرج

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 فبراير 2023, 10:19 صباحا
هزة أرضية في المرج
مدينة المرج، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

تعرضت المرج إلى هزة أرضية في الثامنة و12 دقيقة صباح اليوم الأربعاء، شعر بها معظم سكان المدينة.

وقالت إذاعة المرج المحلية، في صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن الهزة اليوم لا تختلف عن سابقتها، بل أقوى منها «وأيقظت الكثيرين من نومهم».

هزات أرضية في المدينة
ويوم الأحد الماضي، أعلن عميد بلدية المرج وليد صلهوب، تعرض المدينة إلى هزات أرضية لم ينتج عنها أي أضرار، لكنه حذر من نقص الخدمات ومستلزمات الطوارئ والأمن والسلامة وضعف البنية التحتية.

ودعا صلهوب رئيس الحكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ووزير الحكم المحلي، إلى تجهيز غرفة طوارئ خاصة بالبلدية، بجميع الإمكانيات والإمدادات الطبية اللازمة، استعدادًا لحدوث أي طارئ.

الدبيبة يشكل غرفة طوارئ بالمرج
واستجاب الدبيبة لطلب عميد البلدية، حيث كلف وزارة الحكم المحلي بتشكيل غرفة طوارئ في المرج، استعدادًا لأي حوادث طارئة بعد حدوث الهزات.

- الدبيبة يكلف بتشكيل غرفة طوارئ ببلدية المرج تحسبا لحدوث هزات أرضية
- هزة أرضية مساء الإثنين قُبالة ساحل درنة والسكان لا يشعرون بها
- مركز «الاستشعار»: 5 محطات لرصد الزلازل متوقفة منذ 2015

ووجه بتجهيز غرفة الطوارئ بالتنسيق مع هيئة السلامة الوطنية وجهاز طب الدعم والطوارئ، وجهاز خدمات الإسعاف والطوارئ، وجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، وجهاز الإمداد الطبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«هيومن رايتس ووتش» تتهم لندن وواشنطن بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في جزر تشاغوس

«هيومن رايتس ووتش» تتهم لندن وواشنطن بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في جزر تشاغوس
تقرير أميركي يبرز دور مدوني «فاغنر» في معارك روسيا العسكرية

تقرير أميركي يبرز دور مدوني «فاغنر» في معارك روسيا العسكرية
فرنسا.. العثور على بقايا بشرية في متنزه لليوم الثاني على التوالي

فرنسا.. العثور على بقايا بشرية في متنزه لليوم الثاني على التوالي
رئيس «فاغنر»: باخموت لن تسقط قريبا فهناك مقاومة قوية

رئيس «فاغنر»: باخموت لن تسقط قريبا فهناك مقاومة قوية
استعادة «الذئبة كابيتولينا» خلال عملية أمنية لجهاز دعم الاستقرار بالأصابعة

استعادة «الذئبة كابيتولينا» خلال عملية أمنية لجهاز دعم الاستقرار بالأصابعة
فيراري تطلق سيارتها الجديدة «أس أف-23» استعدادا لسباقات «فورمولا 1»

فيراري تطلق سيارتها الجديدة «أس أف-23» استعدادا لسباقات «فورمولا 1»
الحرب الأوكرانية تغير الوضع الجيوسياسي في العالم.. كيف حدث ذلك؟

الحرب الأوكرانية تغير الوضع الجيوسياسي في العالم.. كيف حدث ذلك؟
حارس بلجيكي يفقد حياته بعد إنقاذ ركلة جزاء

حارس بلجيكي يفقد حياته بعد إنقاذ ركلة جزاء
«طيران الهند» تطلب شراء 250 طائرة إيرباص

«طيران الهند» تطلب شراء 250 طائرة إيرباص
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فرحة الجماهير الكروية وحكاية المدينة الرياضية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فرحة الجماهير الكروية وحكاية المدينة ...
شاهد.. الدبيبة: الدوري الليبي يعود الأسبوع المقبل والمنتخبات تعاني الفوضى وطرحت 3 أسئلة في الاجتماع

شاهد.. الدبيبة: الدوري الليبي يعود الأسبوع المقبل والمنتخبات تعاني الفوضى وطرحت ...
تشاووش أوغلو يتحدث عن المساعدات الليبية إلى تركيا في محنة الزلزال

تشاووش أوغلو يتحدث عن المساعدات الليبية إلى تركيا في محنة الزلزال
الأمم المتحدة: أكثر من 7 ملايين طفل تأثروا بالزلزال في تركيا وسورية

الأمم المتحدة: أكثر من 7 ملايين طفل تأثروا بالزلزال في تركيا وسورية
«بوابة الوسط» تستعرض نتائج دوري الدرجة الأولى الليبي.. والمهدية يحقق مفاجأة أمام النهضة

«بوابة الوسط» تستعرض نتائج دوري الدرجة الأولى الليبي.. والمهدية يحقق مفاجأة أمام...
تفشي فيروس «ماربورغ» في غينيا.. ووفاة 9 أشخاص

تفشي فيروس «ماربورغ» في غينيا.. ووفاة 9 أشخاص
البيت الأبيض عن الأجسام الطائرة: لا مؤشر إلى أنشطة لكائنات فضائية

البيت الأبيض عن الأجسام الطائرة: لا مؤشر إلى أنشطة لكائنات فضائية
قطر تشحن كبائن ومنازل متنقلة إلى مناطق الزلزال بتركيا وسورية

قطر تشحن كبائن ومنازل متنقلة إلى مناطق الزلزال بتركيا وسورية
الجيش الفرنسي: مجموعة فاغنر الروسية العسكرية «خصم مخيف»

الجيش الفرنسي: مجموعة فاغنر الروسية العسكرية «خصم مخيف»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مديرية أمن طرابلس: إغلاق ميدان الشهداء استعدادًا للاحتفال بذكرى ثورة 17 فبراير
مديرية أمن طرابلس: إغلاق ميدان الشهداء استعدادًا للاحتفال بذكرى ...
«الصحة» تراجع المؤهلات العلمية للفرق الطبية العاملة خلال جائحة كورونا
«الصحة» تراجع المؤهلات العلمية للفرق الطبية العاملة خلال جائحة ...
ضبط 3 وافدين في بنغازي يهربون السيارات إلى السودان
ضبط 3 وافدين في بنغازي يهربون السيارات إلى السودان
حالة الطقس المتوقعة على ليبيا (الأربعاء 15 فبراير 2023)
حالة الطقس المتوقعة على ليبيا (الأربعاء 15 فبراير 2023)
هيئة مكافحة الفساد تعلن تعرض مقرها للسلب وسرقة وثائق سرية
هيئة مكافحة الفساد تعلن تعرض مقرها للسلب وسرقة وثائق سرية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت بعيدة عن ليبيا
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت ......
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة المقبلة
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة ......
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة...
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل الليبية
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل ......
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من ......
المزيد
«الردع» يعثر على عشرات البطاقات ورخص القيادة لدى عصابة السيارات في مسلاتة
«الردع» يعثر على عشرات البطاقات ورخص القيادة لدى عصابة ......
هزة أرضية في المرج
هزة أرضية في المرج...
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من شحات إلى طبرق
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من شحات إلى طبرق...
هيئة مكافحة الفساد تعلن تعرض مقرها للسلب وسرقة وثائق سرية
هيئة مكافحة الفساد تعلن تعرض مقرها للسلب وسرقة وثائق سرية...
حالة الطقس المتوقعة على ليبيا (الأربعاء 15 فبراير 2023)
حالة الطقس المتوقعة على ليبيا (الأربعاء 15 فبراير 2023)...
المزيد