هزة أرضية في المرج

القاهرة - بوابة الوسط

تعرضت المرج إلى هزة أرضية في الثامنة و12 دقيقة صباح اليوم الأربعاء، شعر بها معظم سكان المدينة.

وقالت إذاعة المرج المحلية، في صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن الهزة اليوم لا تختلف عن سابقتها، بل أقوى منها «وأيقظت الكثيرين من نومهم».

هزات أرضية في المدينة

ويوم الأحد الماضي، أعلن عميد بلدية المرج وليد صلهوب، تعرض المدينة إلى هزات أرضية لم ينتج عنها أي أضرار، لكنه حذر من نقص الخدمات ومستلزمات الطوارئ والأمن والسلامة وضعف البنية التحتية.

ودعا صلهوب رئيس الحكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ووزير الحكم المحلي، إلى تجهيز غرفة طوارئ خاصة بالبلدية، بجميع الإمكانيات والإمدادات الطبية اللازمة، استعدادًا لحدوث أي طارئ.

الدبيبة يشكل غرفة طوارئ بالمرج

واستجاب الدبيبة لطلب عميد البلدية، حيث كلف وزارة الحكم المحلي بتشكيل غرفة طوارئ في المرج، استعدادًا لأي حوادث طارئة بعد حدوث الهزات.

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ووجه بتجهيز غرفة الطوارئ بالتنسيق مع هيئة السلامة الوطنية وجهاز طب الدعم والطوارئ، وجهاز خدمات الإسعاف والطوارئ، وجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، وجهاز الإمداد الطبي.