أبوجناح يبحث دعم المرافق الصحية في سرت

القاهرة - بوابة الوسط

بحث نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، مع مسؤولي عدد من المرافق الصحية داخل بلدية سرت، الاحتياجات الصحية للمرضى، وسبل تحسين الخدمات الطبية.

واستعرض المسؤولون، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على فيسبوك، احتياجات المرافق الصحية من الأدوية والمستلزمات والمستهلكات اليومية، وسبل تحسين وتطوير الخدمات الطبية لمرضى الأورام داخل البلدية.

- وصول شحنة تطعيمات الأطفال وأدوية السكري إلى سرت

- وصول شحنة أغذية حساسية إلى مستشفى بن سينا بسرت

من جانبه، أكد أبوجناح حرص الوزارة على تلبية احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، دعمًا لبرنامج توطين العلاج بالداخل، مشددًا على ضرورة التقيّد بالنظم واللوائح المعمول بها في التعامل مع المريض وتلبية احتياجاته الصحية.

حضر الاجتماع مدير مستشفى ابن سيناء، ومدير مركز سرت لعلاج الأورام، ومدير المختبر المرجعي، ومصرف الدم.

نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح يلتقي مسؤولي المرافق الصحية ببلدية سرت، الأربعاء 15 فبراير 2023 (وزارة الصحة)