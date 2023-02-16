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أبوجناح يبحث دعم المرافق الصحية في سرت

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 فبراير 2023, 12:09 صباحا
أبوجناح يبحث دعم المرافق الصحية في سرت
نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح خلال لقائه مسؤولي المرافق الصحية ببلدية سرت، الأربعاء 15 فبراير 2023 (وزارة الصحة)
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بحث نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، مع مسؤولي عدد من المرافق الصحية داخل بلدية سرت، الاحتياجات الصحية للمرضى، وسبل تحسين الخدمات الطبية.

واستعرض المسؤولون، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على فيسبوك، احتياجات المرافق الصحية من الأدوية والمستلزمات والمستهلكات اليومية، وسبل تحسين وتطوير الخدمات الطبية لمرضى الأورام داخل البلدية.

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من جانبه، أكد أبوجناح حرص الوزارة على تلبية احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، دعمًا لبرنامج توطين العلاج بالداخل، مشددًا على ضرورة التقيّد بالنظم واللوائح المعمول بها في التعامل مع المريض وتلبية احتياجاته الصحية.

حضر الاجتماع مدير مستشفى ابن سيناء، ومدير مركز سرت لعلاج الأورام، ومدير المختبر المرجعي، ومصرف الدم.

نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح يلتقي مسؤولي المرافق الصحية ببلدية سرت، الأربعاء 15 فبراير 2023 (وزارة الصحة)
نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح يلتقي مسؤولي المرافق الصحية ببلدية سرت، الأربعاء 15 فبراير 2023 (وزارة الصحة)
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