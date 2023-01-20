وصول شحنة تطعيمات الأطفال وأدوية السكري إلى سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

وصلت إلى مدينة سرت، اليوم الخميس، شحنة من التطعيمات الإجبارية الخاصة بالأطفال حديثي الولادة وحتى عمر عام ونصف العام، وكذلك أدوية الأنسولين لعلاج مرضى السكري.

وقال مساعد مدير الخدمات الصحية ببلدية سرت، مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية الدكتور محمد إدريس في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الشحنة الطبية مقدمة من جهاز الإمداد الطبي، وتكفي لأكثر من شهر ونصف الشهر.

- افتتاح عيادة للغدد الصماء والسكري بمستشفى ابن سينا في سرت

وأوضح إدريس أن كافة تطعيمات الأطفال حديثي الولادة متوفرة حاليا بالمراكز والوحدات الصحية بالمدينة وضواحيها، لافتًا إلى أن حقن الأنسولين يجرى توزيعها بمكتب الرعاية الصحية الأولية عيادة السكر، ووفق كشوف العيادة.

يذكر أن أعداد مرضى السكري شهدت زيادة خلال العام الجاري، حيت يصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 8 آلاف مريض.

ومنتصف الأسبوع الجاري، افتتح مستشفى بن سينا التعليمي بسرت عيادة طبية مجهزة للغدد الصماء والسكري، لتقديم الخدمات الطبية للمرضى بقسم الباطنة.