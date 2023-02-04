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وصول شحنة أغذية حساسية إلى مستشفى بن سينا بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي السبت 04 فبراير 2023, 08:51 مساء
وصول شحنة أغذية حساسية إلى مستشفى بن سينا بسرت
«الإمداد الطبي» يباشر توزيع أغذية الحساسية، 19 يناير 2023. (جهاز الإمداد الطبي)
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وصلت شحنة من أغذية الحساسية إلى مستشفى بن سينا التعليمي في سرت، اليوم السبت، على ما أعلن مدير الصيدلية المركزية بالمستشفى، الهادي الخراز.

وأوضح الخراز في تصريح إلى «بوابة الوسط» توفر احتياجات المرضى الذين يعانون من الحساسية في الطعام، على أن يبدأ صرف الأغذية اعتبارًا من غدٍ الأحد.

- «الإمداد الطبي» يباشر توزيع أغذية الحساسية
- وصول شحنة من أغذية الحساسية والمستلزمات التخصصية إلى مخازن الإمداد الطبي

وفي 20 يناير الماضي، أعلن جهاز الإمداد الطبي البدء في توزيع أغذية الحساسية على فروعه وذلك تحت إشراف ومتابعة نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، ورئيس لجنة إدارة الجهاز عبدالعزيز الشمام.

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