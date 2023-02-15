المنقوش تقدم ملفا متكاملا لاستعادة دور ليبيا في الاتحاد الأفريقي

القاهرة - بوابة الوسط

تشارك وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقد في أديس أبابا، وقالت إنها أعدت ملفا لاستعادة دور ليبيا في أعمال واستحقاقات مؤسسات الاتحاد الأفريقي كافة بعد سنوات من الغياب».

وعقدت اليوم أعمال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ42 للمجلس التي من المقرر اختتام أعمالها غدا، وذلك بمشاركة وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش والوفد المرافق لها، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

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جدول أعمال اللقاء الوزاري الأفريقي

وقالت الخارجية إنها «أعدت ملفات متكاملة تُغطي بنود متفرقة من جدول الأعمال المعتمد للقاء الوزاري، بهدف استعادة ليبيا لدورها في أعمال واستحقاقات مؤسسات الاتحاد الأفريقي كافة بعد سنوات من غياب حضور ليبيا بشكل مؤثر وطرحها للملف الليبي وتوضيح موقفها من جميع القضايا المرتبطة بمحيطها الأفريقي».

ويبحث المجتمعون «التعجيل بتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية» و«تفعيل الوكالة الأفريقية للأدوية والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض»، إضافة إلى بحث المسائل المتعلقة بتعزيز وتسريع مسار تفعيل «أجندة الاتحاد الأفريقي 2063».

المنقوش في لقطة جماعية في اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقد في أديس أبابا، 15 فبراير 2023. (وزارة الخارجية)

المنقوش في الجلسة الافتتاحية لاجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقد في أديس أبابا، 15 فبراير 2023. (وزارة الخارجية)

مشهد عام للجلسة الافتتاحية لاجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقد في أديس أبابا، 15 فبراير 2023. (وزارة الخارجية)

المنقوش خلال اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقد في أديس أبابا، 15 فبراير 2023. (وزارة الخارجية)