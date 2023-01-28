باتيلي ورئيس الكونغو يتفقان على ضرورة تواجد فريق المصالحة الأفريقي داخل ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

اتفق الممثل الخاصة للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، مع رئيس الكونغو برازافيل، دينيس ساسو نغيسو، ضرورة تواجد فريق المصالحة التابع للاتحاد الأفريقي داخل ليبيا، على أن يضم خبراء من البلدان الأفريقية ممن راكموا تجارب في مجال المصالحة، وأن توفر له جميع الموارد اللازمة لتنفيذ ولايته.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها باتيلي مع حسابه بموقع «تويتر»، اليوم السبت، تعليقا على زيارته الكونغو برازافيل واجتماعه مع رئيسها الذي يترأس أيضا لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا. وقال باتيلي إنه اطلع ساسو نغيسو على مستجدات مشاوراته مع جميع الأطراف في ليبيا، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن واستعادة الشرعية من خلال انتخابات تُجرى في 2023.

- باتيلي في الكونغو برازافيل بحثا عن تنسيق أممي أفريقي في ليبيا

- باتيلي يكشف مساعي جزائرية لتوحيد المواقف الدولية حيال ليبيا

- تبون يؤكد لباتيلي أهمية توفير الظروف الملائمة للانتخابات في ليبيا

رئيس الكونغو: المصالحة تتطلب مشاركة إيجابية من الجميع دون شرط أو قيد

بدوره، تعهد ساسو نغيسو بتقديم دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة، مسلطا الضوء على مخاطر استمرار الوضع القائم، وأكد أن الأزمة في ليبيا هي «مبعث قلق أفريقي وعربي ودولي»، وبالتالي يجب أن يضطلع الجميع بدور إيجابي في حلها.

وشدد رئيس الكونغو برازافيل على أن حل الأزمة الليبية «لن يتم إلا عبر عملية شاملة وبدعم إقليمي ودولي إيجابي»، وأكد أن المصالحة الوطنية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال «مشاركة إيجابية» من قبل جميع الأطراف الليبيين دون شرط أو قيد.

لقاء باتيلي ورئيس الكونغو برازافيل، 27 يناير 2023. (البعثة الأممية)