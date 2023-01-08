رئيس الاتحاد الأفريقي: واثق من إجراء الانتخابات الليبية في 2023

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الاتحاد الأفريقي ماكي سال، إنه على ثقة بوصول ليبيا إلى السلام خلال العام 2023، وذلك بإجراء الانتخابات في العام الجاري.

وأضاف سال، في كلمة مسجلة في افتتاح الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية، اليوم الأحد، أنه يتمنى أن تكون تلك الانتخابات «حرة ونزيهة وتلبي رغبة الشعب الليبي، على أن يتوافق على نتائجها جميع الأطراف السياسية».

جلسة للتعريف بمشروع المصالحة الوطنية

إلى ذلك، عقدت مساء اليوم جلسة لشرح مشروع المصالحة الوطنية، على هامش المتلقى، بحضور النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي.

واستعرض رئيس لجنة متابعة المشروع، أيمن سيف النصر، الخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي، لتأسيس مشروع المصالحة الوطنية، بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة بالداخل والخارج، للاستفادة من خبراتهم.

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مجلس التخطيط الوطني يشارك في إعداد رؤية مشروع المصالحة

ومن بين هذه الجهات: مجلس التخطيط الوطني، ومركز دراسات القانون بجامعة بنغازي، وعدد من الخبراء الوطنيين الذين ساهموا في إعداد الرؤية الاستراتيجية للمشروع، وفق قوله.

كما شملت الجلسة إلقاء عدد من كلمات المشاركين، منهم رئيس مجلس التخطيط الوطني مفتاح احرير، الذي قدم عرضًا شاملًا حول الملتقى التحضيري، والجلسات التي ستقام طيلة أيام انعقاد الملتقى، بمشاركة المختصين من أجل الوصول إلى توصيات حقيقية، لاعتمادها وتنفيذها للمؤتمر الجامع.