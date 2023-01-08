اللافي: المصالحة الوطنية طريق الوصول للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

قال عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، إن مهمة المجلس الرئاسي تتمثل في «إعادة الثقة بين أبناء الشعب الليبي لصنع الحل ومعالجة القضايا الخلافية بينهم».

واستعرض اللافي خلال مؤتمر صحفي على هامش انطلاق الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية، اليوم الأحد، أهمية مشروع المصالحة الوطنية، قائلًا إنه يهدف لاستقرار ليبيا والوصول بها للانتخابات.

قرارات تشريعية مرتقبة تسهم في استقرار البلاد

وتوقع أن يشهد الملتقى إصدار قرارات توافقية تشريعية وتنفيذية تساهم في استقرار ليبيا، معتبرًا أن المتلقى يضم «كل الأطراف السياسية، من أجل الوصول إلى المؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية».

وأشار إلى أن الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية أعدها «نخبة من الخبراء المختصين في عديد المجالات من مؤسسات الدولة والجامعات الليبية».

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المصالحة.. مشروع يملكه الليبيون

وأضاف اللافي: «ملكية هذا المشروع لكل الليبيين، من أجل وطن آمن ومستقر، لشعب يعيش في محبة وتعاون وسلام، ودولة وطنية ذات سيادة».

كما تحدث عن دور الاتحاد الأفريقي، وقال إن الاتحاد يملك «رغبة أكيدة في نجاح مشروع المصالحة الوطنية واستقرار ليبيا»، مرحبًا بأي دور إقليمي أو دولي يدعم مشروع المصالحة واستقرار ليبيا.