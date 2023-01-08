نص كلمة المنفي في افتتاح الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط

ألقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، كلمة عصر اليوم الأحد، في افتتاح الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية المنعقد في مدينة طرابلس خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير الجاري، بحضور ممثلين عن الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية وعدد من الوزراء والمسؤولين ومشايخ وأعيان وشخصيات فاعلة من مختلف مناطق ليبيا.

وأكد المنفي في كلمته التي نشرها المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، أن حل الأزمة في ليبيا يكمن في «رأب الصدع وجبر الضرر، والعفو والمصالحة»، مرجعًا فشل محاولات الحل السابقة إلى تجاهل الحل وحرق المراحل والقفز على مطالب الشعب إلى مطالب الساسة، ما زاد من تعقيد المشهد ورفع الكلفة الاقتصادية والاجتماعية في الوطن.

كما أكد المنفي وقوف المجلس الرئاسي على مسافة واحدة من جميع الأطراف المتصارعة على السلطة، والتزامه بمهمته السامية في خلق الأرضية السياسية والقانونية والاجتماعية للمصالحة، مشيرًا إلى أن المصالحة لن تتحقق «إلا بانخراط كل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية والأمنية في البرنامج الذي عمل عليه المجلس الرئاسي، وأرسى دعائمه وأطره القانونية».

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نص كلمة رئيس المجلس الرئاسي في الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية

8 يناير 2023

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الهادي إلى الرشد، الحمد لله القائل في كتابه «لو أنفقت ما في الأرض جميعًا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم»، وخير الصلاة والتسليم على نبينا محمد الأمين القائل في وصيته «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا»

أما بعد أيها السادة..

فأتوجه بكلمتي هذه في أول مقام إلى الشعب الليبي كافة، في القرى والمدن، في الحواضر والبوادي، في الإقامة والمهجر، إلى عامة الشعب الليبي الذين مزقتهم سنوات الحرب والقطيعة، أهدرت فيها الموارد، وضيعت خلالها المقدرات، وشاع على امتدادها الفساد وضياع الأمانة والأمن من العقوبة. أتوجه بكلمتي إلى النخب السياسية والاجتماعية والفكرية على امتداد أرض ليبيا بمشاربهم وانتماءاتهم واصطفافاتهم مهما اختلفت وتباعدت، أتوجه بكلمتي هذه إلى من ضمه هذا الجمع، ومن غاب عنه من صناع القرار وحملة المسؤولية في هذا الوطن.

أقول لكم جميعًا، إن مفتاح الحل لأزمة هذا الوطن هو ليس في محاصصة السلطة والنفوذ، وليس في تقاسم الموارد والمال، ولكنه في رأب الصدع وجبر الضرر، والعفو والمصالحة، إنه في استعادة روح الوحدة والأخوّة والعيش المشترك في هذا الوطن المعطاء، إنه في الرجوع إلى حكمة الأجداد والآباء المؤسسين، والاحتكام إلى قواعد العرف والدين، والممارسات السلمية، والديمقراطية في تسوية الصراع.

أيها السادة،

إن كل الصيغ المجربة في ليبيا لبناء السلطة باءت بالفشل؛ لأنها تجاهلت الحل، وأحرقت المراحل، وقفزت على مطالب الشعب إلى مطالب الساسة في إيجاد صيغ هشة لتقاسم السلطة والثروة، الأمر الذي لم يزد المشهد إلا تعقيدًا، ورفع كلفة الفاتورة الاقتصادية والاجتماعية التي يسددها الوطن والشعب.

أيها السادة الكرام،

إن المجلس الرئاسي الليبي لم يكن يوما جزءًا من المشكلة، فقد وقف متماسكًا على مسافة متساوية من جميع أطراف الصراع على السلطة، التي لم يكن هو يومًا من المتمسكين بها أو المتنافسين عليها. وقد التزم المجلس الرئاسي بمهمته السامية في خلق الأرضية السياسية والقانونية والاجتماعية للمصالحة، وقد بذلنا وما زلنا نبذل في سبيل هذا الهدف كل جهد ووقت، في ظروف كنا نعلم من البداية أنها لن تكون مواتية. إن الإنجاز المحرز لم يصل بعد إلى مرحلة جني ثمار مشروع المصالحة؛ لأن ذلك لا يتأتى إلا بانخراط كل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية والأمنية في البرنامج الذي عمل عليه المجلس الرئاسي، وأرسى دعائمه وأطره القانونية.

إن المجلس الرئاسي الليبي يعول على دعم كافة أفراد الشعب؛ للمحافظة على السلم ووقف إطلاق النار، والتنقل الآمن في ربوع الوطن، الذي تحقق كمكسب وطني خلال فترة توليه المسؤولية السياسية العليا في البلاد، يعول المجلس الرئاسي كذلك على الضغط الشعبي الإيجابي على كل الأجسام السياسية في البلاد؛ من أجل استكمال مشروع المصالحة، وإنتاج القاعدة الدستورية، وتخطي المراحل الانتقالية إلى مرحلة ممارسة الشعب حقه في تحديد خياراته ومستقبل أبنائه.

كما لا يفوتني في النهاية أن أشكر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ممثلة في رئيسها السيد عبدالله باتيلي، كما أشكر الاتحاد الأفريقي ممثلاً في فخامة الرئيس ماكي سال، كما أتوجه بالشكر إلى فخامة الرئيس دينيس ساسو انغيسو رئيس جمهورية الكونغو، رئيس اللجنة رفيعة المستوى، المكلفة بالملف الليبي، على دعمهم الكامل لجهود المجلس الرئاسي لإنجاز استحقاق المصالحة.

إن الوطن أمانة في أعناق الجميع، وإن سلامة حدوده ووحدة ترابه ومقدراته لم تكن مهددة كما هي اليوم، فانبذوا أيها الليبيون خلافاتكم، وابنوا دولتكم، وانطلقوا إلى السلام والازدهار.

والسلام عليكم ورحمة الله