%44.9 نسبة التصويت في انتخابات «بلدي العربان» حتى منتصف اليوم

القاهرة - بوابة الوسط

واصل الناخبون الإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجلس البلدي العربان، التي بدأت صباح اليوم.

وأشارت اللجنة المركزية للانتخابات البلدية إلى إقبال متزايد من الناخبين للتصويت في مراكز الاقتراع، إذ بلغت نسبة المشاركة 44.9% من إجمالي عدد المستحقين للتصويت حتى الساعة الواحدة ظهرا، بتوقيت طرابلس.

انتخابات بلدي العربان

وفي وقت سابق اليوم، فتحت جميع مراكز الاقتراع ببلدية العربان أبوابها أمام الناخبين مع التوقيت المحدد لها عند الساعة الـ9 صباحا، دون أي تأخير يذكر، وفق اللجنة المركزية.

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- بدء التصويت في انتخابات المجلس البلدي غريان

وجددت اللجنة دعوتها الناخبين إلى التحلي بالمسؤولية والتعاون مع موظفي مراكز الاقتراع لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي، وتحقيق مبدأ النزاهة في اختيار مجلسهم البلدي بعيدا عن الجهوية وتغليب المصلحة العامة.