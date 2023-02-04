بدء التصويت في انتخابات المجلس البلدي غريان

القاهرة - بوابة الوسط

فتحت مراكز الاقتراع ببلدية غريان، اليوم السبت، أبوابها أمام الناخبين صباح اليوم للإدلاء بأصواتهم لانتخاب المجلس البلدي الجديد.

وذكرت اللجنة المركزية للانتخابات البلدية، في بيان اليوم السبت، أن الانتخابات بدأت في التوقيت المحدد لها عند الساعة 09:00 صباحا دون أي تأخير يذكر.

وتجري انتخابات المجلس البلدي غر وفق نظام القائمة المغلقة المطلقة دون تقديم اي اعتراض عليها.

اللجنة المركزية تدعو الناخبين للتحلي بالمسؤولية

وجددت اللجنة المركزية دعوتها الناخبين إلى «التحلي بالمسؤولية والتعاون مع موظفي مراكز الاقتراع، لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي، وتحقيق مبدأ النزاهة في اختيار مجلسهم البلدي بعيدا عن الجهوية وتغليب المصلحة العامة».

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وأكدت اللجنة المركزية «ضرورة اصطحاب الناخبين إثبات هوياتهم الشخصية (بطاقة شخصية أو جواز سفر أو كتيب العائلة)، وإظهارها أمام محقق الهوية في محطة الاقتراع لتسهيل عملية الاقتراع.



