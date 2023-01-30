لجنة انتخابات المجلس البلدي بني وليد تنظم محاكاة ليوم الاقتراع

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

نظمت اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي بني وليد، اليوم الإثنين، محاكاة ليوم الاقتراع وذلك ضمن استعدادات اللجنة لعملية الاقتراع المرتقبة والمقرر إجراؤها يوم 25 من شهر فبراير القادم.

وقال عضو اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي بني وليد محمد اقريوي لـ«بوابة الوسط»، إن المحاكاة تضمنت الجانبين العملي والنظري واستعراض دليل موظفي الاقتراع وإجراءات الاقتراع وكيفية اختيار القائمة وطي الورقة ووضعها في صندوق الاقتراع وصولا إلى مرحلة الفرز والعد.

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وحضر تنفيذ عملية المحاكاة عدد من الناخبين والممثلين القانونيين للقوائم الانتخابية والمترشحين والوكلاء ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين بالعملية الانتخابية ووسائل الإعلام في المدينة.

ويتنافس في انتخابات المجلس البلدي بني وليد في دورته الثانية، عدد 21 قائمة، و17.300 ناخب موزعين على 25 مركز انتخابي في المدينة.

محاكاة يوم الاقتراع لانتخابات المجلس البلدي بني وليد، الإثنين 30 يناير 2023. (الإنترنت)

محاكاة يوم الاقتراع لانتخابات المجلس البلدي بني وليد، الإثنين 30 يناير 2023. (الإنترنت)

محاكاة يوم الاقتراع لانتخابات المجلس البلدي بني وليد، الإثنين 30 يناير 2023. (الإنترنت)

محاكاة يوم الاقتراع لانتخابات المجلس البلدي بني وليد، الإثنين 30 يناير 2023. (الإنترنت)

محاكاة يوم الاقتراع لانتخابات المجلس البلدي بني وليد، الإثنين 30 يناير 2023. (الإنترنت)

محاكاة يوم الاقتراع لانتخابات المجلس البلدي بني وليد، الإثنين 30 يناير 2023. (الإنترنت)

محاكاة يوم الاقتراع لانتخابات المجلس البلدي بني وليد، الإثنين 30 يناير 2023. (الإنترنت)

محاكاة يوم الاقتراع لانتخابات المجلس البلدي بني وليد، الإثنين 30 يناير 2023. (الإنترنت)