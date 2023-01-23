لجنة الانتخابات البلدية ببني وليد تطالب المترشحين انتظار موعد بدء الحملات الدعائية

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

طالبت اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد، جميع المترشحين عدم نشر أي دعاية انتخابية على أي وسيلة إعلامية أو وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبارها مخالفة للقوانين التي تعمل بها اللجنة.

وقال عضو اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد محمد اقريوي لـ«بوابة الوسط»، إن اللجنة المركزية ستحدد موعد بدء الحملات الانتخابية في وقت لاحق بعد نشر القوائم النهائية للمترشحين اليوم الإثنين.

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ودعا اقريوي، جميع القوائم المترشحة لانتخابات المجلس البلدي بني وليد إلى ضرورة الالتزام بنظم العملية الانتخابية والقوانين واللوائح المنظمة لها «حتى لا يكونوا عرضة للمساءلة القانونية، ولكي تسير العملية الانتخابية بالصورة المطلوبة».

ونشرت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، في وقت سابق اليوم، القوائم النهائية المترشحة لخوض غمار المنافسة في انتخابات المجلس البلدي بني وليد والبالغ عددها 21 قائمة، وفق نظام القائمة المغلقة دون تقديم اعتراضات عليها.