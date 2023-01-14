إعلان القوائم المبدئية للناخبين في بني وليد وتينيناي والمردوم وزويلة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية، اليوم السبت، القوائم المبدئية للمسجلين للتصويت في الانتخابات البلدية بكل من بني وليد وتينيناي والمردوم وزويلة.

ودعت اللجنة الناخبين إلى الإطلاع على تلك القوائم عبر الصفحة الرسمية لها وصفحات اللجان الفرعية للبلديات الأربع، وذلك للتأكد من صحة البيانات وعدم تعارضها مع اللوائح التنظيمية.

وأظهرت الإحصائيات أن عدد المسجلين بسجل الناخبين لبلدية بني وليد بلغ 17 ألفا و304 ناخبين (رجال ونساء) والعدد الكلي للمسجلين بسجل الناخبين ببلدية المردوم 1239 ناخبا، وفي بلدية تينيناي 1533 ناخبا، وفي بلدية زويلة 1182 ناخبا.

- سجل الناخبين المبدئي لبلدية بني وليد

- سجل الناخبين المبدئي لبلدية المردوم

- سجل الناخبين المبدئي لبلدية تينيناي

- سجل الناخبين المبدئي لبلدية زويلة

مهلة التسجيل انتهت في 13 يناير بعد تمديدها مرتين

وفي الخامس من يناير الجاري، مددت اللجنة فترة التسجيل بسجل الناخبين في انتخابات المجالس البلدية لبلديات بني وليد وتينيناي والمردوم وزويلة، حتى 13 يناير، وذلك للمرة الثانية في غضون أسبوعين.

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وأوضحت اللجنة المركزية في بيان أن هذا الإجراء يأتي في إطار مساعيها لزيادة نسب المشاركة في انتخاب المجالس البلدية أمام المواطنين المقيمين بالبلديات الأربع.